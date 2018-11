Ibáñez: «El mercadillo se tiene que llevar a otra zona de Santoña más despoblada» Jesús Ibáñez- / Ana Cobo Jesús Ibáñez, portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por el Mercadillo de Santoña, explica sus principales reivindicaciones ANA COBO Santoña Viernes, 16 noviembre 2018, 08:47

El pasado agosto se creó la plataforma de 'Vecinos afectados por el mercadillo de Santoña' que reivindica cambiar de sitio este evento, ya que su celebración origina multitud de problemas, que sufren sábado tras sábado, los residentes en los edificios del entorno sin que el equipo de Gobierno le ponga solución. Jesús Ibáñez es el portavoz del colectivo.

- ¿Qué os ha llevado a los vecinos de la zona a uniros en una plataforma de Afectados por el Mercadillo?

- La inoperancia de los equipos de gobierno, tanto del que está ahora como del que estuvo primero, ya que en su momento vecinos afectados pidieron una solución a título personal sin conseguir nada por parte del Ayuntamiento. El problema ha seguido creciendo en la misma medida que ha crecido la población de la zona. A partir de ahí, tuvimos una primera reunión el 30 de julio del 2015 con representantes socialistas del equipo de Gobierno en la que presentamos verbalmente la denuncia de las situaciones que sufrimos los sábados cuando se desarrolla el mercadillo. Entonces, se comprometieron a dar una solución al problema sin que hasta la fecha, pasados ya tres años, veamos ningún paso en la línea de acabar con esta situación tan lamentable, y que nos tiene tan preocupados. Es más, el problema se ha agravado. Por ello, nace 12 de agosto de 2018 la plataforma de 'Vecinos afectados por el mercadillo'.

«Sábado tras sábado sufrimos la imposibilidad de acceder a nuestros portales, garajes y locales»

-¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones?

- Las comunidades afectadas creemos que cualquier tipo de solución al problema debe pasar por llevar la celebración del mercadillo a otra zona del municipio más despoblada, y que en su nueva ubicación no origine todo este tipo de problemas que desde hace años venimos sufriendo. Me refiero a la imposibilidad de acceder a garajes, locales, bajos, a lo que sumamos el difícil acceso a portales, y casi imposible si tienes que moverte con silla de ruedas, cochecito de bebé o carro de compra por la zona afectada. Esto supone un gran perjuicio para los vecinos, no sólo por la inaccesibilidad a las propiedades, también por el deterioro que conlleva estas masificaciones de gente y vehículos, por los ruidos desde tempranas horas, falta de higiene, suciedad a la finalización del mismo, inseguridad, y mucho miedo ante el gran riesgo de que pueda surgir un día cualquier tipo de emergencia en la zona, y que se necesite de una evacuación urgente.

- Habla de cambio de ubicación. ¿Descartan por completo que puede seguir celebrándose en el mismo sitio si se organizara mejor?

- Sí, por experiencia lo descartamos. En el pasado se intentó moviendo parte de los puestos a calles cercanas sin conseguir una solución duradera. Al poco tiempo se volvieron a reubicar en los mismos sitios donde hoy se encuentran, lo que provocó un gran desánimo y falta de confianza para conseguir una solución.

-Desde hace un año este evento no tiene vigilancia policial y cada vez se colocan más vendedores ilegales. ¿Cómo les perjudican?

- Cuanto más puestos se montan de menos sitio disponemos y, eso, acrecienta el problema y acaba afectándonos a todos.

- ¿Temen que hasta que no haya un incidente grave el Ayuntamiento no actúe?

- Incidentes ya se han tenido, y se seguirán teniendo si no se busca una solución por el bien de la convivencia. Quizá no se les pueda catalogar de graves pero discusiones y enfrentamientos se han tenido por diferentes motivos, los vecinos con sus razones y los vendedores con las suyas. Si a eso le sumamos las discusiones entre legales e ilegales, y si le añadimos que nos hemos quedado sin vigilancia policial y los cacos pueden campar a sus anchas, esto es un barril de pólvora y la mecha está prendida. Sin olvidar que puede surgir cualquier tipo de emergencia que necesite de una asistencia o evacuación urgente. Todo esto lo estamos recalcando insistentemente para que el Ayuntamiento tome medida preventivas ya que son los responsables.

– Cambiarle de sitio perjudicaría a hosteleros y comercios del entorno. ¿Han contado con su postura?

– No, no hemos hablado con hosteleros ni comercios del entorno. Imagino que a algunos si les afectaría y otros estarían encantados del cambio de ubicación, es una pregunta que tendrían que contestar ellos y cada uno contestará dependiente de cómo le afecte. De todas formas quiero decir que Jesús Gullart, de Santoñeses, ha solicitado al equipo de Gobierno una mesa sectorial sobre el problema del mercadillo donde participásemos hosteleros y comerciantes, vendedores, representantes del Ayuntamiento, y la plataforma, y a día de hoy no se tiene respuesta.

– Y, ¿por qué surge ahora este problema, cuando el mercado lleva varias décadas en el mismo sitio?

– La zona ha sufrido un cambio morfológico y demográfico brutal en los últimos años, con la construcción de numerosos edificios con sus garajes y locales. Y lo mismo que ha crecido la población en esta zona también ha crecido el mercadillo ya que hoy en día creo que anda sobre las 240 licencias lo que ha provocado la misma situación que hubo hace 30 años en la plaza de Abastos, cuando se tuvo que cambiar de ubicación para solucionar un problema de convivencia.

– ¿Han abordado este asunto con el equipo de Gobierno?

– Como ya he dicho antes se mantuvo una primera reunión en 2015, denunciando verbalmente los problemas y nos prometieron dar una solución que no solo no ha llegado, sino que la situación ha empeorado. El pasado 23 de octubre se dio registro a una instancia en el ayuntamiento dirigida al alcalde, exponiendo los hechos y solicitándole que tome las medidas necesarias para encontrar una solución. Algunos afectados han presentado en el Ayuntamiento sus quejas a título personal por escrito en estos últimos meses y unos han tenido respuesta y otros no. Todo lo hemos publicado en el facebook de la plataforma junto a fotografías de la situación del mercadillo. Siento decir que, a falta de pocos meses, para acabar su legislatura este equipo de Gobierno dejara como herencia un problema mayor y más grave con referencia al mercadillo, de verdad que estaría encantado de equivocarme.

– ¿Se sienten apoyados?

– Si, la plataforma ha conseguido 382 firmas solicitando una solución. Estas firmas se han presentado por mediación del concejal de Santoñeses, ya que consideramos que hacerlo a través de un representante municipal podría ser el camino más rápido y seguro. Hasta el día de hoy es el único que se ha prestado a mediar trasladando este problema a sus compañeros de Corporación. Gullart también ha sido el promotor de una primera reunión en la que ha participado la plataforma y la Asociación Gitana dialogando en busca de posibles soluciones. Y Gullart, a petición de la plataforma, ha solicitado en varias ocasiones al delegado de Gobierno poder reunirnos para abordar el problema. En esta entrevista quiero dejar claro que ni se persigue dejar al municipio sin esta atracción comercial y turística para vecinos y visitantes, ni se pretende ir en contra de la actividad de los vendedores ya que entendemos que es su trabajo. No obstante, tenemos la responsabilidad de buscar una solución a esta situación que está en el cambio de ubicación sin provocar perjuicios y privaciones como padecemos nosotros.