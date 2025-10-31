El Estado invertirá tres millones de euros en «humanizar» la avenida de Berria El pleno de Santoña aprueba la recepción formal de este vial autonómico y de la conocida como carretera vieja: las dos se incorporan al inventario de bienes municipales

Ana Cobo Santoña Viernes, 31 de octubre 2025, 18:08

El Gobierno central invertirá casi tres millones de euros en la reordenación y reurbanización de la primera avenida de Berria y de la conocida comúnmente como carretera vieja de Santoña. El Ministerio para la Transición Ecológica se ha comprometido con el Ayuntamiento a sufragar proyectos de compensación en el municipio por soportar la ejecución de la futura obra del subfluvial, que se reanudará en un corto plazo de tiempo.

Esta ambiciosa actuación en Berria es una de las tres solicitadas junto a la restauración de los depósitos de agua municipales y la construcción de un aparcamiento en el área del pozo del subfluvial, en el barrio de Santoñuca, una vez finalicen los trabajos. Para que el Ministerio pueda ejecutar la «necesaria» intervención, el pleno ha acordado este viernes con el asentimiento de toda la Corporación la recepción formal de las carreteras autonómicas CA-907 y CA-908, – las vías que abarcan desde la rotonda al Progreso hasta la glorieta de Piedrahíta – así como su incorporación al inventario de inmuebles municipal. Un paso necesario para que el Estado pueda proceder a su transformación.

Fin al «caos» en la playa

El proyecto contempla mejoras en la accesibilidad peatonal de todo este entorno, ubicado a la vera de la playa, con la ejecución de aceras, pasos de cebra, asfaltados, reordenación de las plazas de aparcamiento, creación de espacios ajardinados y soterrado del alumbrado.

En cuanto a la recepción de las vías, el concejal de Obras, Ricardo Fernández, ha recordado que desde el Servicio de Carreteras regional vienen alegando desde hace tiempo que «ellos ya habían cedido expresamente el espacio pero, hasta ahora el ayuntamiento argumentaba que, al no haberse aprobado en pleno, no estaba asumida la titularidad de dichas carreteras». Finalmente, se aceptado su concesión al tener sobre la mesa una «oportunidad de oro», que, en palabras del portavoz de Santoñeses, Eloy Oliveri, servirá para «humanizar» la avenida de Berria y poner fin al «caos» que vive este lugar en verano, debido a la elevada afluencia de visitantes a la playa.

«Es evidente que hay un problema con los coches mal estacionados y con el carril bici y de peatones delante de la fila de aparcamientos con el consiguiente peligro cuando los coches dan más atrás», ha expuesto . Hay que tomar medidas y esta obra financiada por el Estado es «un auténtico lujo». Además, ha apostillado, «no hay que esperar a acabe la obra de subfluvial y se puede hacer en un plazo corto de tiempo«

Desde la oposición han visto con buenos ojos un proyecto que redundará en la calidad de los vecinos. La portavoz socialista, Carmen González, incidió en que la inversión estatal pone de manifiesto, «el compromiso del Gobierno de España con este pueblo».

Adhesión a la oposición única de policías

En la sesión de este viernes, la Corporación se ha puesto de acuerdo también en delegar las competencias al Gobierno de Cantabria para la selección de acceso al Cuerpo de la Policía Local y de provisión de movilidad. Esto significa que el Ayuntamiento se adhiere al convenio de oposición única para cubrir las plazas de agentes en la región, impulsada por la Consejería de Presidencia con el objetivo de mejorar la eficiencia y homogeneidad de los procesos selectivos.

El equipo de gobierno ha remarcado que se trata de una «demanda histórica» y que «realizándose un proceso único habrá una única lista y en función de la nota los agentes elegirán los destinos, garantizándose que todos los ayuntamientos cubran sus vacantes el mismo tiempo».

Vox y PRC han aludido a la «gran necesidad» de disponer de efectivos para recuperar los turnos perdidos, mientras que el PSOE ha hecho referencia a la «mala gestión» de la Alcaldía al «condenar al ayuntamiento a la espera de esta convocatoria única en vez de ir sacando procesos selectivos para ir cubriendo las vacantes que se han ido generando. Esto ha dado lugar a que se pierda el turno de noche, el turno de algunas tardes y mañanas y el del servicio del mercadillo».