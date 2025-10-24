Un fuerte incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña Una columna de humo negro se puede ver por toda la villa, mientras los bomberos intentan apagar las llamas | El Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos cerrar las ventanas

Ana Bringas Viernes, 24 de octubre 2025, 16:09 | Actualizado 16:32h.

Un fuerte incendio asola en estos momentos las naves de Conservas Crespo en Santoña, provocando una gran columna de humo negro visible desde toda la villa. Hasta el lugar se han movilizado todos los efectivos del 112 disponibles y, según informaron los servicios de emergencias, no hay heridos. No obstante, y por precaución, el Ayuntamiento de la villa ha recomendado a los vecinos que cierren puertas y ventanas.

La columan de humo es visible desde toda la villa de Santoña y a varios kilómetros. DM

Asimismo, y debido al riesgo del humo y las deflagraciones que podrían causar las llamas, se ha pedido a los vecinos de la villa que no se acerquen a la zona.

