Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo El hombre, que ha sido trasladado al hospital de Cruces, se encontraba haciendo labores en el bote y saltó al agua cuando se desató el fuego

Ana Cobo Santoña Jueves, 30 de octubre 2025, 18:36 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

Un incendio en una embarcación de recreo amarrada en el puerto de Santoña ha causado «quemaduras severas» a un pescador jubilado que se encontraba en su interior, según ha informado el 112. El suceso ha ocurrido poco después de las cuatro de la tarde de este jueves cuando, por causas aún desconocidas, se ha desatado un fuego en el pequeño barco, de unos seis metros de eslora y de fibra de vidrio. El suceso provocó una intensa columna de humo y el bote ha quedado calcinado por completo.

El propietario, un marinero jubilado de unos 60 años, se encontraba a bordo de la embarcación - al parecer estaba haciendo alguna labor en el interior - y al producirse el fuego ha saltado de inmediato al mar. Ha conseguido llegar a la zona del puerto en la que se encuentra el taller-varadero de reparación de barcos.

Acudimos a sofocar incendio de embarcación en #Santoña, con herido con quemaduras severas trasladado por @061Cantabria al Hospital de Cruces



Se traslada el bote al embarcadero para su extinción, primero con agua para rebajar intensidad y después con espuma para sofocar pic.twitter.com/bryJdFNe5c — 112 Cantabria (@112Cantabria) October 30, 2025

Según han relatado testigos del incidente, las personas que estaban trabajando allí en ese momento, al ver al hombre han lanzado una escalera y una cuerda para ayudarle a subir a tierra, donde ha tenido que ser atendido 'in situ' por una ambulancia del 061 por quemaduras importantes en brazos y piernas. El pescador estaba en todo momento consciente. Tras una primera atención de urgencia, los profesionales sanitarios han determinado que fuera trasladado al hospital de Cruces, en Baracaldo, que cuenta con una unidad especializada en quemaduras.

Paralelamente, los bomberos del Servicio de Emergencias del 112 han acudido al lugar del siniestro para sofocar las llamas del barco, que ha sido remolcado a tierra, a la rampa de la zona del albergue municipal. Allí han extinguido el fuego con agua y espuma y el barco quemado se ha quedado en este punto a la espera de ser retirado. En la intervención han participado también la Policía Local de Santoña y la Guardia Civil.