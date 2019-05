Malestar en los partidos de Santoña por no participar en un acto de la Feria PP, PRC, Activa Santoña y Santoñeses denuncian en un escrito que no se les invitó a formar parte del homenaje a las mujeres conserveras ANA COBO Santoña Viernes, 10 mayo 2019, 07:34

Los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Santoña del PP, PRC, Activa Santoña y Santoñeses se han unido para mostrar su «rotundo» malestar y «absoluta» repulsa ante la falta de invitación por parte del PSOE a participar en el acto institucional de reconocimiento a las mujeres conserveras jubiladas, que tuvo lugar el pasado domingo, en el marco de la Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria.

Milagros Rozadilla, Fernando Palacio, Vicente Caballero y Jesús Gullart registraron ayer un escrito en el Consistorio denunciando este comportamiento que, señalan, no se ha producido en anteriores ocasiones. «Es la tercera edición que se celebra este acto y al tener la condición de institucional, tal y como se recoge en el programa de la feria, siempre ha contado con toda la participación de todos los grupos políticos del Ayuntamiento».

Los tres partidos de la oposición, junto al PRC, que gobierna con los socialistas, aseguran que «desconocemos las razones por las que no se informó ni se invitó a participar a los demás grupos políticos, siendo un acto monopolizado por el PSOE, ninguneando a los demás representantes públicos del resto de formaciones políticas con representación en el Consistorio».

«Nunca se invita. Otros años los que están por allí suben al escenario, pero el domingo no fue nadie», dice Abascal

En el escrito, concluyen que «no solo denunciamos tal comportamiento sino que le preguntamos las razones que les llevaron a convertir un acto institucional en un monólogo monocolor».

En el reconocimiento público a las mujeres conserveras jubiladas participaron el alcalde, Sergio Abascal, y el concejal de Festejos y Turismo, Andrés Peña. Ambos pronunciaron unas palabras y procedieron, a continuación, a entregar un ramo de flores a cada una de las ocho mujeres que acudieron al acto, tomándose finalmente una fotografía con ellas. De manera puntual, también subió al escenario la edil de Deportes, Patricia González, ya que al ser familiar de una de las homenajeadas, Peña quiso tener el detalle de que fuera ella la que le hiciera personalmente entrega del ramo. En el acto, Abascal sí que hizo alusión públicamente a que «tenemos que consensuar una fecha para irnos a comer todos juntos. Los miembros de la Corporación que así lo quieran y todas vosotras», dijo.

En el mismo acto del año pasado, subieron al escenario, junto al regidor y dos concejales del PSOE, Milagros Rozadilla (PP), Nanda Linares (Activa Santoña), Jesús Gullart (Santoñeses) y Moisés Cué (PRC) para entregar los sietes ramos y hacerse una fotografía de familia.

«No se acercó nadie»

El alcalde, a preguntas de este periódico, negó tajantemente que haya habido discriminación alguna. «En años anteriores no se ha hecho ninguna invitación a participar en este acto a concejales de ningún grupo. Los que estaban por allí, se acercaban al escenario y subían sin ningún problema. Nunca se le ha negado a nadie». Abascal asegura que el domingo «por allí ni asomó, ni se acercó un solo concejal y yo no voy a estar buscándoles para que suban. Si quieren estar presentes que estén allí y suban. Yo no se lo voy a impedir. Ahora bien, no les voy a ir llamar a cada uno». El regidor sostiene que «no había nadie por allí y tampoco vino ningún concejal a hablar conmigo ni antes ni después del acto».

Para el alcalde este escrito se sustenta «en una cuestión meramente política y con el único interés de hacer ruido». El socialista asegura que no se hacen invitaciones a nadie para formar parte del programa de la feria. «Hemos dado traslado a todos los grupos políticos tanto de éste como del resto de eventos y se ha puesto a su disposición el programa». Dice que «subimos el concejal del área y el alcalde y ni ha habido discriminación ni para ellos ni para el resto de concejales del PSOE que sí estaban y no subieron». «Otros años han subido porque estaban allí , no porque se les invitase ni se les hiciese una mención o un llamamiento previo. Y el domingo no había nadie».