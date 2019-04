Fernando Cerro: «Las mujeres saben que existen las agresiones, pero no advierten el riesgo» Fernando Cerro, durante la pre4sentación de la guía. / DM . Fernando Cerro ha sido el coordinador de la Guía de Apoyo y Protección para Mujeres, que se presentó en el mes de abril en Noja DM . Santander Martes, 30 abril 2019, 11:25

A principios de abril se presentó la Guía de Apoyo y Protección para Mujeres, un documento con información útil que tiene como objetivo evitar agresiones y dotar de conocimientos y herramientas a las mujeres para actuar ante este tipo de violencia. Este documento ha sido realizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Noja en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Fernando Cerro ha sido el coordinador de este proyecto. Con esta guía ha querido dejar claro que las agresiones se pueden producir incluso en nuestro entorno más cercano y en situaciones totalmente cotidianas en las que normalmente se piensa que no hay peligro alguno. Para ello, se incluyen diferentes pautas para que las mujeres estar alerta y puedan anticiparse a una situación de riesgo y, de esta manera, prevenir una agresión.

-¿Cree que las mujeres son conscientes de que tienen que estar preparadas por si se presenta ante ellas una situación de violencia machista?

-Depende los casos. En general, son conscientes de que existen las agresiones, pero no advierten el riesgo que pueden correr en un momento concreto. Hoy en día, nadie está exento de sufrir cualquier tipo de agresión y las mujeres son uno de los colectivos más buscados por los agresores. Por lo que si somos conscientes de que podemos ser víctimas y tomamos una serie de medidas nos puede ayudar tanto a prevenirlas como a resolverlas si se produjeran. También existen casos en los que una mujer ha vivido una situación que puede ser incluida como agresión, pero que no la identifica como tal.

-¿Cuáles piensa que son los aspectos más importantes a tener en cuenta?

-En verdad, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, hay que tener claro cuál es el tipo de agresor o delincuente, ya que hay diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que te robe el bolso, a que te agredan. Aspectos como conocer el entorno en el que se vive o la condición física que se tiene pueden ser muy importantes para poder saber que algo no está yendo bien porque hay algún riesgo.

-En la guía se detallan situaciones cotidianas en las que una mujer puede estar en riesgo de ser agredida por un extraño. ¿Está tan presente la violencia en un entorno tan cercano?

-Mucho más de lo que las mujeres piensan. Como he dicho antes, son conscientes de que existen casos de agresiones, pero no piensan que les pueda tocar a ellas. Por ello, en las charlas que doy relacionadas con este tema siempre hablo de los ejemplos que me han ido contando mujeres. Estos casos, al ser en un lugar cercano a ellas me sirven para que tomen conciencia de que cualquier pequeño detalle que se pasa por algo puede hacer que estén en riesgo. Además, en las propias charlas son ellas mismas las que quieren compartir su propia experiencia.

-¿Cómo debe prepararse una mujer para actuar frente a una agresión?

-Una buena forma de prepararse para saber cómo actuar frente a una agresión es conociendo de antemano cuáles son las más comunes. De esta manera, se puede estar alerta a las señales, además de poder tomar nuestras propias medidas de autoprotección. Otra forma de prepararse es acudir a clases o cursos de defensa personal.

-Además de haber participado en la creación de la guía, da clases de defensa personal. ¿Estas medidas están ayudando a que la mujer aumente su seguridad?

-Efectivamente. Acudir a clases o talleres de defensa personal ayuda, no solo a aumentar su seguridad de las mujeres que asisten a ellas, sino también a su propia autoestima, a mejorar físicamente y a tener conciencia de una realidad que está muy presente. En estas clases se le dota a las mujeres de herramientas para poder actuar en caso de padecer una agresión.