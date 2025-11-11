Noja se encenderá como Villa Europea de la Navidad el 29 de noviembre Ese día, a las 19.00 horas, arrancará una extensa programación con un concierto que rinde tributo a IL Divo / La gran atracción será el poblado, junto sesiones de video mapping y la Casa de la Navidad

Ana Cobo Noja Martes, 11 de noviembre 2025, 17:33 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

Noja será uno de los municipios de Cantabria de visita obligada durante las próximas navidades. Al municipio le toca presumir de la distinción de Villa Europea de la Navidad 2025 - galardón concedido por la Red de Ciudades de la Navidad - y lo hará transformando sus calles, parques y palacios en un cuento de fantasía, magia e ilusión.

El Ayuntamiento ha redoblado esfuerzos para conmemorar este galardón, que se dio a conocer a finales del año pasado, aunque será este diciembre cuando se haga efectivo. El ambiente festivo se empezará a palpar el 29 de noviembre con el encendido oficial del alumbrado y la inauguración de un gran poblado navideño, instalado a lo largo y ancho del Parque Marqués de Velasco.

La atracción, que se monta por tercera vez, crece con seis nuevas casitas inspiradas en faros navideños, en un pastel repleto de dulces y un una estación de tren. Las creaciones sumergirán vecinos y visitantes en un mundo de fantasía habitado por casitas de elfos, soldaditos de plomo gigantes, carruajes mágicos y hasta Papa Noel con su trineo. La entrada para disfrutar de este recorrido de es totalmente libre.

La programación, que se extenderá hasta 5 de enero, ofrecerá también importantes novedades como un espectacular video mapping proyectado en la fachada de la iglesia de San Pedro. Habrá varias sesiones en distintas fecha. Y no faltará a la cita el mercado navideño en la Plaza de la Villa y la Casa de la Navidad, que volverá tomar vida en el Palacio de Albaicín. La venta de entradas para los distintos pases será el 21 y 22 de noviembre de forma presencial y a partir del 23, de manera online. Lo cierto es que los billetes siempre vuelan dada la gran demandada que suscita esta iniciativa.

La alcalde de Noja Mireia Maza ha declarado que esta no será una navidad cualquiera. Toca disfrutar de un título - el de Villa Europea de la Navidad- que «reconoce nuestros compromiso con la cultura, la sostenibilidad y las tradiciones locales». La distinción, ha defendido, «es fruto de muchos años de trabajo, de la ilusión compartida por todo un pueblo, siendo la implicación el verdadero motor de esta premio».

Eventos musicales y teatrales

Los espectáculo musicales y teatrales constituyen otro pilar en la agenda de actividades. El momento de la inauguración del alumbrado - fijado a las 19.00 horas, estará amenizado por concierto IL Divo 'The 4 Station' (que rinde tributo a la banda) y, seguidamente, habrá una sesión de video mapping

Desde ese 29 de enero hasta el 5 de enero, se enlazará programación cultural y familiar pensada para todos los públicos.

En el Centro Cívico se celebrarán los populares talleres de coronas y centros de mesa (5, 12 y 19 de diciembre), mientras que el Centro de Ocio Playa Dorada acogerá espectáculos familiares como Malassia Junior (6 de diciembre), Crazy Mozart (13 de diciembre), Bella Bestia (20 de diciembre) o Retablo de la Navidad (3 de enero).

La música coral tendrá un protagonismo especial con las actuaciones del Coro Portus Victoriae (14, 21 de diciembre y 4 de enero), que llenará de villancicos la Plaza de la Villa. El Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Camerata Altamira el 28 de diciembre en la iglesia de San Pedro, pondrá la nota de elegancia a las celebraciones.

Y para quienes disfrutan de los espectáculos visuales, el video mapping regresará en varias fechas: 7, 13, 21 y 27 de diciembre, y por último, el 5 de enero. El Mercado Navideño, abierto desde el 29 de noviembre, ofrecerá puestos de artesanía local, productos típicos y regalos originales.

Junto al mercado, el Poblado Navideño acogerá el concurso de jerséis navideños, el 7 de diciembre, espectáculos en la calle y actividades para los más pequeños. Y como novedad, este año el Carrillón de la Navidad (26 de diciembre) animará la Plaza de la Villa con un espectáculo mecánico-musical único.

En la Huerta del Marqués se colocará el tradicional belén (abierto todos los días de 17.00 a 21 horas-, mientras que pista de hielo instalada en la bolera municipal desde el 28 de noviembre invitarán a vivir la navidad con saltos y piruetas

El fin de año en Noja se vivirá con la energía de siempre: la tradicional Carrera de San Silvestre tomará las calles el 31 de diciembre a las 11.0 horas, una cita que combina deporte, disfraces y diversión.

El broche final llegará el 5 de enero con la esperada Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las principales calles del municipio antes de su llegada a la Plaza de la Villa.

Temas

Navidad

Calles

Musicales

Noja