Noja transforma la calle El Rano El vial pasará a ser de sentido único, contará con más plazas de aparcamiento y las aceras serán mas amplias

Ya están en marcha las obras de renovación integral de la calle El Rano, de Noja. El Ayuntamiento ha iniciado esta semana la actuación, adjudicada a Senor por 172.463 euros, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y reorganizar el tráfico en este vial, cercano la playa de Ris y el Centro de Ocio Playa Dorada.

Esta zona soporta un gran tránsito especialmente en verano y hasta ahora presentaba importantes deficiencias, con calzada y aceras estrechas y deterioradas, señalización escasa, falta de plazas de aparcamiento y obstáculos en los itinerarios peatonales.

La intervención abarcará la renovación total de la calle, que mide 342 metros. El Rano pasará a tener un único sentido de circulación, con un carril de tres metros de anchura en dirección norte-sur, y contará con aceras más amplias que no bajarán de los dos metros. A lo largo de la margen derecha se habilitará una nueva zona de aparcamiento en cordón, así como en dos tramos puntuales del lado izquierdo, lo que permitirá disponer de un total de 52 plazas.

Además, se remozarán completamente los pavimentos, se adaptarán los pasos de peatones con baldosas podotáctiles, se adecuará la red de drenaje a la nueva configuración y se modernizará el alumbrado público con nuevas luminarias más eficientes y mejor ubicadas. Todo ello se completará con nuevo mobiliario urbano, como bancos y papeleras, que contribuirán a mejorar la calidad del entorno.

Estas actuaciones, según el Ayuntamiento, «responden a la necesidad de adaptar los espacios públicos a las nuevas normativas de movilidad, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población para facilitar los desplazamientos de personas con movilidad reducida».

