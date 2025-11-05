Noja se une a la Filmoteca Cántabra con un ciclo de cine en versión original Las proyecciones subtituladas serán los miércoles por la tarde y se extenderán hasta finales de mayo

El Ayuntamiento de Noja y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus han renovado su colaboración para que la villa disfrute un nuevo ciclo cinematográfico dentro del programa de proyecciones itinerantes que recorrerá 42 municipios de la región. Esta iniciativa forma parte de la programación 2025-2026 de la Filmoteca, que ofrecerá más de 600 proyecciones cinematográficas en toda Cantabria.

En Noja, las sesiones tendrán lugar todos los miércoles a las 18.30 horas en el Centro de Ocio Playa Dorada, y como en ediciones anteriores, las películas se proyectarán en versión original subtitulada en castellano, permitiendo disfrutar de la autenticidad de cada obra y de la riqueza lingüística y cultural del cine internacional.

El ciclo en Noja arrancó el 29 de octubre con Un amor (2023), dirigida por Isabel Coixet, y se extenderá hasta el 27 de mayo de 2026, con un total de 24 películas procedentes de distintos países y épocas, combinando títulos contemporáneos con clásicos imprescindibles.

Entre las proyecciones más destacadas figuran Nina (2024), El secreto de sus ojos (2009), Jules y Jim (1962), Memento (2000), Emilia Pérez (2024), El nombre de la rosa (1986), Celebración (1998) o Nueve reinas (2000), entre muchas otras. También habrá espacio para el talento cántabro con sesiones dedicadas a Cantabria en corto y cineastas de la región.