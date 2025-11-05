El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclo de sesiones de cine en Noja. DM

Noja se une a la Filmoteca Cántabra con un ciclo de cine en versión original

Las proyecciones subtituladas serán los miércoles por la tarde y se extenderán hasta finales de mayo

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

El Ayuntamiento de Noja y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus han renovado su colaboración para que la villa disfrute un nuevo ciclo cinematográfico dentro del programa de proyecciones itinerantes que recorrerá 42 municipios de la región. Esta iniciativa forma parte de la programación 2025-2026 de la Filmoteca, que ofrecerá más de 600 proyecciones cinematográficas en toda Cantabria.

En Noja, las sesiones tendrán lugar todos los miércoles a las 18.30 horas en el Centro de Ocio Playa Dorada, y como en ediciones anteriores, las películas se proyectarán en versión original subtitulada en castellano, permitiendo disfrutar de la autenticidad de cada obra y de la riqueza lingüística y cultural del cine internacional.

El ciclo en Noja arrancó el 29 de octubre con Un amor (2023), dirigida por Isabel Coixet, y se extenderá hasta el 27 de mayo de 2026, con un total de 24 películas procedentes de distintos países y épocas, combinando títulos contemporáneos con clásicos imprescindibles.

Entre las proyecciones más destacadas figuran Nina (2024), El secreto de sus ojos (2009), Jules y Jim (1962), Memento (2000), Emilia Pérez (2024), El nombre de la rosa (1986), Celebración (1998) o Nueve reinas (2000), entre muchas otras. También habrá espacio para el talento cántabro con sesiones dedicadas a Cantabria en corto y cineastas de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  7. 7

    Prohibido pagar para formarse
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9 Las ruinas de La Remonta
  10. 10 La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Noja se une a la Filmoteca Cántabra con un ciclo de cine en versión original

Noja se une a la Filmoteca Cántabra con un ciclo de cine en versión original