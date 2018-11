«Los pensionistas no vamos a parar hasta conseguir nuestras reivindicaciones» Rosa Cucurrull y Maria José Diéguez | Miembros de la Plataforma de Pensionistas de Santoña ANA COBO Santoña Martes, 27 noviembre 2018, 10:14

Aprincipios de año, los pensionistas decidieron tomar las calles para reclamar al Gobierno de España unas pensiones dignas y no van a abandonar la movilización hasta que consigan sus reivindicaciones. En Santoña, las concentraciones se llevan a cabo todos los lunes por la mañana. Rosa Cucurull, representante de la plataforma de pensiones de la villa y María José Diéguez, pensionista activa, animan a vecinos de todas las edades a unirse a esta lucha a la que han sumado otras reclamaciones.

- Llevan desde enero concentrándose todos los lunes en la plaza de San Antonio por unas pensiones dignas. ¿Hasta cuándo?

- No tenemos fecha. Desde la plataforma hemos dicho que esto es una carrera de fondo porque no es por nuestras pensiones. Nosotros ya somos pensionistas y no tenemos, como quien dice, ni que perder ni que ganar, pero sí para las generaciones futuras. Además, que no solo es la pensión. Reclamamos muchas otras cosas como la eliminación del copago farmacéutico, el salario mínimo...

«El Gobierno de España nos tiene miedo porque somos muchos pero siguen sin hacer nada».

- ¿No van a tirar la toalla hasta que no consigan sus demandas?

- No. Hay puntos en los que no queremos ceder bajo ningún concepto . Uno de ellos es que queremos estar representados en el Paco de Toledo porque la coordinadora estatal tiene buenos memorándums sobre cómo financiar la Seguridad Social pública. Somos 9 millones de pensionistas y tenemos que tener representación.

- ¿Cuáles son reclamaciones que hacen al Gobierno de España?

- Que las pensiones estén blindadas en la Constitución, la subida de las pensiones de acuerdo al IPC real, la eliminación del copago farmacéutico, jubilación anticipada sin penalizar con 40 año o más cotizados al 100%, pensión mínima de 1080 euros, mayores ayudas en la ley de la Dependencia, eliminación de las reformas laborales de 2011 y de 2013 porque, además, en ellas está incluido el Plan de Sostenibilidad, que queremos que se elimine porque lo único que va hacer a la larga es reducir todavía más las pensiones. Y pedimos restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años.

-¿Qué han conseguido hasta ahora?

- Este año se ha quitado lo de la subida del 0,25% y se ha aplicado un 1,6% a las pensiones. También se ha recuperado el subsidio para mayores de 52 años y que las pensiones mínimas de viudedad y pagas pequeñas contributivas y no contributivas en vez de un 1,6% hayan subido al 3%. Se ha conseguido, aunque no es aplicable retroactivamente sino a futuro, que el porcentaje de lo que se cobra de viudedad pase del 52% al 56% y hasta 2020 seguirá subiendo hasta el 60%. No obstante, en esta aprobación de ley hay un inciso y es que tienes que ser mayor de 65 años y no percibir ningún otro tipo de ingreso.

- ¿Son las viudas pensionistas las que están en peor situación?

- Sí, tanto las viudas pensionistas como las mujeres pensionistas. Esa brecha salarial que siempre han sufrido las mujeres todavía repercute más en las pensiones. A las viudas con el porcentaje que las quedaba eran pensiones absolutamente mínimas y si a eso le unimos que las mujeres ya venimos con un sueldo reducido pues la pensión se reduce por esa diferencia salarial. El 71,48% de las viudas pensionistas viven en pobreza severa, que está en 521 euros al mes.

- Cómo se explica que una persona tenga que vivir con pensiones no contributivas de 300 euros

- Desde la coordinadora regional, por petición de las plataformas, se va a solicitar al Gobierno de Cantabria que ese porcentaje que queda de subir de un 4% hasta el 2020 a las viudas se haga cargo en sus presupuestos regionales y desde el 1 de enero de 2019 suba el 4% que falta. Y que las mujeres que tienen la pensión no contributiva tengan luz, agua y gas gratis.

- ¿Se sienten escuchados por el Gobierno de España?

- No. Lo que tienen es miedo porque somos muchos pero si nos hubiesen escuchado, se hubieran unido todos los partidos para llegar a un acuerdo y que dejáramos de salir a la calle. Se nos oye, nos ven, nos temen pero siguen sin hacer nada. No les interesamos. El Gobierno actual parece como que quiere tomar nota del movimiento pero suena a nivel electoralista.

- Una de las vuestras frases es que 'Gobierno quien Gobierno las pensiones se defienden'

- Incidimos mucho en San Antonio en que no pertenecemos a ningún tipo de partido, ni sindicato. Somos un movimiento social. No hacemos bandera de ningún partido ni de nada. Somos pensionistas. Cuando hemos ido a manifestarnos a Madrid no vamos acompañados de ninguna sigla. Sí de otros movimientos sociales que nos apoyen y que, a la vez, nosotros apoyamos sus reivindicaciones.

- ¿Cómo fue participar en la concentración de Madrid?

-Estuve yo (dice Rosa). Fueron autobuses con pensionistas de toda España. Hubo mucha unión y solidaridad. El sentimiento en Madrid es el mismo que tenemos todos. Esto no lo paramos. Además, la sociedad se ha mantenido 'firme' porque hemos sido los pensionistas los que hemos ayudado durante la crisis a nuestras familias dándoles de comer, pagando gastos, hipotecas, quitándonoslo de nuestra pequeña pensión y, por eso, este país no ha ido a peor.

- ¿Está en deuda la sociedad con los pensionistas por tirar del carro?

- No considero que nos lo deban en el sentido moral, porque lo hemos trabajado. Me están pagando lo que yo he generado. Nos lo deben en el sentido de que esta crisis tan grave que hemos tenido en muchos casos se ha salvado gracias a los pensionistas que hemos ayudado a hijos desahuciados, que se han quedado sin empleo, a trabajadores pobres que no les llega para cubrir sus necesidades...

- ¿Qué le dicen a los que argumentan que no hay suficiente dinero en la hucha de las pensiones para esto?

- En el 2011 había más de 66.000 millones de euros en la hucha de las pensiones y hora van a tener que sacar 3000 millones para hacer efectiva la paga extra de diciembre. Debemos a la Hacienda Pública 18.000 millones de euros. ¿Dónde está todo ese dinero? Dinero hay, lo que tienen que hacer es recoger de las grandes fortunas, de las empresas tecnológicas, eliminación de las sicav...Hay que redistribuir mejor la riqueza, que los que tienen más, paguen más. Y subir los impuestos al consumo de lujo.

- ¿Han tenido apoyo desde el Ayuntamiento de Santoña?

- Cuando hicimos la marcha oriental en octubre nos recibió el alcalde y parte de los concejales de la Corporación. Le leímos el comunicado de la plataforma de Madrid y le entregamos una moción para que fuera apoyada en el Pleno por todos los grupos y todavía no la ha presentado.

- ¿Se va sumando más gente a las concentraciones de los lunes?

- Sí, es un goteo lento. Nos está costando. Empezamos seis y nos desmoralizamos un poco pero vamos creciendo. Los que vienen no fallan y en verano hubo gente de otras comunidades. Falta solidaridad y conciencia del derecho a protestar. Echamos en falta a antiguos marineros que tuvieron cotizaciones miserables, a la gente que está en el paro, jóvenes tenemos muy pocos...

- ¿Por qué no van los jóvenes?

- No sé si será que lo ven muy lejos o se han hecho a la idea de que nos van cobrar nada. No le dan el valor que tiene. La coordinadora estatal ha llegado a un acuerdo con los movimientos de estudiantes en apoyo de sus reivindicaciones y ellos en apoyo de las nuestras. También hemos apoyado a las kellys (camareras de hotel) en su situación laboral. Nos ha despertado el tema de las pensiones pero hay muchas reivindicaciones sociales que hemos unido a nuestra lucha. Si no reclamamos un salario y unas condiciones laborales justas, eso, repercute al final en las pensiones.