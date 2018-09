PSOE y PRC rompen con Activa Santoña, que pasa a la oposición, pero mantienen la mayoría Mientras que el alcalde, el socialista Sergio Abascal, dice que la salida ha sido «consensuada», en la formación de Linares aseguran que no se van «por voluntad propia» ANA COBO Santoña Jueves, 27 septiembre 2018, 07:31

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santoña ha roto el tripartito que mantenía con Activa Santoña y a partir de ahora estará constituido solo por el pacto a dos bandas: PSOE - PRC. Tanto el alcalde, Sergio Abascal, como la formación Activa Santoña, anunciaron ayer esta decisión si bien sus explicaciones no coincidieron.

Mientras que el regidor, en declaraciones a EFE, aseguró que la salida de la formación no es una decisión «unilateral», sino que ha sido consensuada «por los tres grupos afectados ya que asumir una comisión informativa a 3 ó 4 meses vista del final de legislatura no tiene mucho sentido»; la otra parte implicada, Activa Santoña, dejó claro que «pasamos a la oposición, pero no por voluntad nuestra». Aún así, añaden, «no perjudicaremos al alcalde que en su día confió en Linares, y que hoy se ve condicionado a no contar con nosotros», aseguran en las redes sociales en lo que podría ser una alusión velada a los otros socios, los dos ediles regionalistas.

El número 2 de Activa Santoña, Vicente Caballero, sustituirá a Nanda Linares tras su dimisión al ser condenada a un año y dos meses de cárcel por un delito de revelación de secretos. La renuncia de su antecesora no se hará efectiva hasta el próximo pleno que se convocará en «unos días», pero Caballero tendrá que esperar hasta la siguiente sesión para poder asumir su cargo de concejal. Esto será, según estima el regidor, hacia el mes de diciembre. «Cuando tome posesión, justifica Abascal, «quedará muy poco tiempo de legislatura», por lo que con ese margen de maniobra «no veo necesaria» una nueva incorporación al Ejecutivo local.

«No veo necesaria una incorporación al ejecutivo local a poco de finalizar la legislatura», señala el regidor

Esta nueva constitución de la Corporación municipal no trastoca en lo más mínimo la sostenibilidad del equipo de gobierno ya que el pacto PSOE-PRC suma nueve ediles, por lo que seguirán gobernando con mayoría absoluta sin que les haga falta el respaldo de Activa Santoña, que, ahora, pasará al grupo de la oposición que, junto a Santoñeses y PP, se queda con ocho concejales.

«No hay ningún problema de fondo y la relación es perfecta», insiste el alcalde, que seguirá contando con esta formación para consensuar las iniciativas que se lleven al Pleno. Actualmente, Abascal está asumiendo las competencias de Comercio, Hostelería, Sanidad y Radio que, eran responsabilidad de Linares, pero este periódico ha podio saber que están estudiando asignárselas a uno a varios concejales del ejecutivo.