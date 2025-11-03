El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Con Gozalo Celorio el Cervantes regresa a Latinoamérica
Obras iniciadas en la avenida Virgen del Puerto de Santoña. DM

Una quincena de calles de Santoña pasan por 'chapa y pintura'

Comienzan los trabajos de asfaltados y renovación de aceras de un proyecto dotado con 658.000 euros de fondos municipales

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Una quincena de calles de Santoña pasarán en los próximos meses por 'chapa y pintura' para ser más seguras, accesibles y exhibir una estética acorde a los tiempos. El Ayuntamiento ya tiene en marcha el proyecto de asfaltados y renovación de aceras que se extenderá a lo largo de medio año, interviniendo en los viales con mayor grado de deterioro.

La inversión asciende a 658.000 euros, iva incluido, un dinero procedente del remanente de tesorería. La actuación corre a cargo de la empresa Servicios y Obras del Norte (Senor) y ha arrancado con los trabajos de mejora en la avenida Virgen del Puerto.

El objetivo es resolver deficiencias detectadas en viales con un alto grado de deterioro y carencias graves en accesibilidad peatonal, garantizando una movilidad segura.

Las calles objeto de la actuación

Las calles cuyo firme se asfaltará son Piedrahíta, Almirante Carrero Blanco, Marqués de Robrero, Alejandro Sierra, Lino Casimiro Iborra, Manzanedo, La Verde, La Alameda, Alfonso XII, O'Donnell, Virgen del Puerto, Eguilior. Asimismo, se pavimentará un vial de acceso al barrio Dueso, actualmente sin urbanizar para dar servicio a un grupo se viviendas y reconducir las aguas pluviales. En todas ellas se extenderá una capa de cinco centímetros de espesor de una mezcla bituminosa en caliente, para conseguir un firme óptimo para la circulación de vehículos.

En paralelo, se ejecutará la renovación y ampliación de aceras de siete calles: Alejandro Sierra, Virgen del Puerto, Lino Casimiro Iborra, Abad Paterno, La Verde, Rentería Reyes y Merindad de Trasmiera, con el objetivo de cumplir la normativa vigente de accesibilidad universal.

Las obras contemplan la demolición y sustitución de baldosas por modelos antideslizantes homologados, colocación de bordillos de granito con cantos romos, ejecución de rigolas de hormigón in situ para el drenaje superficial, señalización y la adaptación de pasos de peatones con criterios de accesibilidad. Asimismo, se renovarán redes subterráneas de abastecimiento, energía y telecomunicaciones en los tramos afectados.

