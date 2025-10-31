El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vistas del camping Arenas de Ajo. Luis Ángel Gómez

Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión

El juez acuerda la apertura de juicio oral contra los cuatro administradores, a los que exige una fianza de 533.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades

Abel Verano
Sócrates Sánchez

Abel Verano y Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:12

Los cuatro administradores del camping Arenas de Ajo se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por la ampliación ilegal de sus instalaciones ... que la Fiscalía califica como un delito continuado contra la ordenación del territorio por el que pide cuatro años de cárcel y una multa de 72.000 euros, que la acusación particular eleva a cuatro años y medio y a 216.000 euros.

