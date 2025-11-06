La reubicación de la pista de pump track, pendiente del convenio con Puertos Interpelado por la oposición, el equipo de gobierno dice que la cesión del terreno está «prácticamente cerrada» y permitirá ejecutar el circuito en una parcela verde junto a Capitanía Marítima

La ubicación de la pista de pump track (un circuito con ondulaciones para ejercitarse con bicicletas y patines) de Santoña fue uno de los caballos de batalla en la pasada campaña electoral. Su construcción, - apenas un mes antes de la cita con las urnas- en una zona verde del paseo marítimo del Pasaje disgustó a una parte de los vecinos y, especialmente, a los partidos políticos que, por entonces, estaban en la oposición. Santoñeses y PP salieron a la palestra criticando su emplazamiento y comprometiéndose a reubicar la polémica infraestructura deportiva si cogían el timón del Ayuntamiento, como al final ocurrió.

Aunque parecía que el cambio de emplazamiento iba a ser inmediato lo cierto es que, de momento, la instalación sigue donde se levantó. Hace ya casi dos años que el equipo de gobierno anunció que el circuito se iba a ejecutar de nuevo en en la parcela verde situada junto al edificio de Capitanía marítima y el tintero. Este espacio también se encuentra en pleno paseo marítimo, pero los dirigentes defienden que se trata de un entorno deportivo en el que tiene mejor cabida.

El obstáculo que había que salvar para el cambio de ubicación está en que el terreno en cuestión pertenece a Puertos, pero en abril de 2024 el alcalde Jesús Gullart aseguró que se contaba con la autorización «verbal» de este organismo, por lo que no habría mayores problemas. Viendo que pasa el tiempo y no se ha movido ficha en este asunto, el portavoz del PRC, Ismael Monje, y su homólogo de Vox, Salvador Sarabia, - esta formación llegó a presentar una moción al inicio de la legislatura para su reubicación que salió adelante- interpelaron en el turno de ruegos y preguntas del pasado pleno al regidor sobre este asunto.

Gullart expuso que la intención de mover la pista deportiva sigue intacta y que se está a la espera de firmar el convenio con Puertos de Cantabria para poder disponer del terreno. «Está prácticamente cerrado el documento para la cesión y el uso del espacio. Nos han pasado el convenio, pero faltaba alguna aclaración conforme al planeamiento municipal para llevarlo a cabo. La aparejadora municipal está redactando el informe para remitirlo a Puertos y firmar el convenio definitivo. A partir de ahí, se intentará agilizar la ejecución de la obra», señaló.

De su lado, el concejal de Obras Ricardo Fernández explicó que la pista de pump track tendrá una longitud mayor, un 30% más de recorrido que la ahora existente, al disponer la parcela de mayor superficie. El espacio se dotará, además, de bancos.

El proyecto incluirá tanto la ejecución de la nueva instalación como la demolición de la actual, ya que se pretende reutilizar los rellenos de tierra. La intervención, según ya adelantó anteriormente este concejal, costará «entre 60.000 y 70.000 euros», aunque está por determinar con exactitud. La actual supuso un gasto 50.000 euros.

Los promotores de la estructura, socialistas y regionalistas, siempre han apoyado la lugar elegido para dicho equipamiento asegurando que «no existe otra alternativa de suelo» y que toda la polémica se debió a la cercanía de las elecciones municipales.