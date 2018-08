Santoña caminará contra el cáncer Las calles de Santoña volverán a ser 'tomadas' por una marea rosa para apoyar la lucha contra esta enfermedad. / Sane El domingo, 12 de agosto, se celebra la III Marcha para apoyar la lucha contra esta enfermedad bajo la nueva organización de 'La Mar Solidaria' de Dori Cámara ANA COBO Santoña Martes, 7 agosto 2018, 20:08

Vecinos y turistas podrán hacer gala de su lado más solidario. El domingo, 12 de agosto, Santoña volverá a caminar contra el cáncer. Por tercer año consecutivo se celebrará la marcha que busca recaudar fondos para combatir esta enfermedad. Y lo hace con un cambio en su organización. La asociación 'La Mar Solidaria', con su representante Dori Cámara, se ha puesto al frente de esta iniciativa que, con la colaboración del colectivo 'Luchamos por la vida', teñirá de rosa las calles de la villa.

El plazo de inscripción para participar en la marcha ya está abierto. Se ha fijado un precio simbólico de dos euros, un importe pequeño para que pueda acudir todo aquel que lo desee. Con el 'vale' cada caminante tendrá derecho a un pequeño avituallamiento (agua y una pieza de fruta) y entrará en un sorteo de productos que se llevará a cabo tras el evento. Para apuntarse hay que acudir al comercio 'Moda y complementos Ruiz y García', ubicado en la calle Lino Casimiro Iborra o a la sede 'La Mar Solidaria', en la plaza del Limonero. Igualmente, el domingo, antes de emprender el camino, se podrán formalizar las inscripciones 'in situ'.

La salida de la III Marcha 'Santoña contra el Cáncer' se dará a las 10.30 horas en la plaza de San Antonio. Allí, se fijará también la meta de esta caminata que discurrirá tanto por el casco urbano como por El Pasaje. Es un recorrido sencillo y apto tanto para mayores como para pequeños, explica Dori, que anima a todo el mundo a sumarse a esta iniciativa solidaria que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad y sobre todo, apoyar a las personas que la padecen para que vean y sientan que no están solas en su lucha. Y es que, dice, «todos conocemos a alguien o tenemos algún familiar que, por desgracia sufre o ha sufrido cáncer».

Esta fue la principal razón que llevó a esta santoñesa a tomar las riendas de la organización cogiendo así el relevo de Begoña y Cioni que organizaron las dos primera ediciones. «Por mayo las pregunté cuándo iban a hacer la marcha y me comentaron que este año no la iban a realizar porque supone mucho trabajo y no pueden con todo. Me dio mucha pena porque es un evento que me gusta y suelo participar en todas las que se hacen por Cantabria por esta causa. Además he estado en las dos de Santoña y tuvieron mucha gente».

Ellas le propusieron a Dori que tomara su testigo y se encargará de la organización. A Dori, que también está al frente de 'La Mar Solidaria', una asociación que entrega ropa, alimentos y enseres a personas necesitadas y tiene su propio trabajo, le pareció, al principio, una locura asumir esta iniciativa. Pero la idea siguió rondando en su cabeza. Finalmente, se decidió a dar el paso cuando el pasado mes de julio murió una buena amiga santoñesa, Elsa, por culpa del cáncer. «Esta enfermedad me ha dado de lleno porque la han sufrido algunos familiares, pero lo de Elsa fue algo que me tocó el corazón y me propuse organizar la marcha fuera como fuera. No se podía perder. Hay que concienciar a la gente de que hay que luchar y grano a grano todo suma».

Dori decidió organizar la marcha con sus propios medios y buscando algunas colaboraciones. Begoña y Cioni le han asesorado con la documentación que hay que entregar para montar un evento de estas características y donde podía ir a pedir ayuda. En este proceso, contactó con la asociación 'Luchamos por la vida' de Los Corrales de Buelna que se han mostrado encantada de colaborar con 'La Mar Solidaria'. «Ellos van a acudir y colocarán el arco para la salida y entrada de la marcha y venderán sus camisetas y productos para recaudar fondos». Tanto el dinero de las inscripciones como el de la venta de objetos y los donativos en las huchas se entregará públicamente a 'Luchamos por la vida' que lo destina al hospital Valdecilla para proyectos de investigación contra el cáncer. En el evento, también colabora el Ayuntamiento de Santoña disponiendo medios logísticos y Policía Local. Asimismo, Dori agradece enormemente a los comercios que le han apoyado, bien sea aportando productos para el sorteo y el avituallamiento o dando dinero para la causa.

Actuaciones

Lo que más le ha costado, dice, es conseguir un grupo o cantante que amenice la jornada tras la marcha. «Todos querían colaborar pero en verano están a tope de actuaciones y les coincidía con conciertos». Finalmente, contará con la escuela de danza 'Lucia Ortiz', 'Los Bailones' y para los niños habrá pintacaras. Durante la marcha, los participantes estarán acompañados por la Banda de Cartón que tocarán sus instrumentos a lo largo de todo el recorrido (San Antonio - muelle rodeando la lonja -- paseo marítimo hasta la virgen - vuelta hasta el monumento a Juan de la Cosa - Peralvillo y San Antonio de nuevo). «Cuando se lo propuse a Toñete de la Banda de Cartón se mostró encantado y van cambiar su habitual pañuelo rojo por uno rosa y creo que prepararán una sorpresa».

«Espero que acudan muchos vecinos y turistas al ser verano. Hay que moverse por esta enfermedad que nos puede tocar a cualquiera y sobre todo apoyar a los que la padecen para que vean que no es tan solos. La recaudación es lo de menos, lo importante es concienciar de que hay que luchar por ello».