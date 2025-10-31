Santoña pone manos a la obra con el Fuerte de San Martín El Ayuntamiento encarga un proyecto para recuperar su interior, hoy muy deteriorado, y que se puedan acoger exposiciones

La imagen exterior del Fuerte de San Martín de Santoña puede dar lugar a engaños. Vista desde fuera, la que es una de las principales fortificaciones de la época napoleónica erigida en la villa, parece que se conserva en un estado digno, sin embargo sus estancias interiores evidencian una notable falta de mantenimiento, que contribuye a su progresivo deterioro e impide que pueda ser abierta en su totalidad a los visitantes.

Con el objetivo de poner en valor este histórico edificio y llegar a darle un uso continuo en el futuro, el Ayuntamiento de Santoña ha contratado la redacción de un proyecto de rehabilitación integral. El documento, cuya elaboración se ha encargado a la arquitecta Marta Solarana con un presupuesto de 16.819 euros, desgranará las obras que son precisas ejecutar en el inmueble, construido a principios del siglo XVII en las faldas del monte Buciero, para devolverle todo su esplendor.

El concejal de Urbanismo, Ricardo Fernández, explica que el diseño de este proyecto es el «primer paso» para poder ejecutar cualquier obra en el Fuerte de San Martín. Recuerda que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por lo que toda intervención que se pretenda acometer para «poner en valor el edificio» debe contar antes con el visto bueno de la dirección de Patrimonio. De ahí, apunta, que este documento es básico. «En cuanto esté listo se remitirá al Gobierno de Cantabria para su autorización de cara a licitar las obras».

Fernández es consciente de que el trabajo por delante será arduo y vislumbra que la remodelación se tendrá que desarrollar en varias fases. Lo más urgente es eliminar la humedad visible en techos y suelos del edificio tomados, en algunos casos, por una intensa capa de verdín. «Hay que mejorar la ventilación para que no se produzca la actual condensación».

De igual manera, hay que reparar los revestimientos de las paredes, renovar la carpintería y sustituir las puertas y ventanas con cristales rotos por el vandalismo. «También habrá que supervisar que la instalación eléctrica porque una parte da problemas y dotar al edificio de un sistema contra incendios». Además, se retirará de las estancias el material antiguo acopiado por el Ayuntamiento y los restos de los trabajos que aún están almacenados de cuando el fuerte acogió una escuela taller.

En cuando a sus posibles usos, el edil adelanta que ya se ha planteado a Patrimonio la posible instalación de un pequeño establecimiento de hostelería en la terraza superior o justo al lado de la puerta superior - se sacaría a concesión- para que así esta zona del fuerte esté abierta al público. En la primera planta, se quiere crear una exposición permanente dedicada a la figura de Juan de la Cosa así como la recreación de un cuartel y mantener el contenido que ya alberga. En la planta baja se seguirá exhibiendo la exposición 'Santoña napoleónica' y una colección de fotografías de la villa.