Santoña eliminará los grafitis del Faro del Caballo y el monumento a Carrero Blanco Se destinarán 62.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística a limpiar pintadas en varios puntos del municipio y del monte Buciero

Ana Cobo Santoña Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:33 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

Plantar cara al vandalismo de los grafitis parece, a priori, una batalla pérdida. Es casi imposible encontrar algún municipio libre de estas indeseadas huellas que afean, ensucian y hasta dañan calles, fachadas y mobiliario urbano. Lo habitual es pensar que de poco vale retirarlos porque prácticamente al día siguiente estas marcas ilegales vuelven a aparecer como por arte de magia a golpe de espray. Pero la mayoría de ayuntamientos se niegan a aceptar que estas pinturas vandálicas sean un elemento más del paisaje urbano y no les queda otra que rascarse el bolsillo municipal para borrarlos definitivamente, o no.

En Santoña, se van a destinar hasta 62.000 euros para eliminar un buen puñado de grafitis. La iniciativa de limpieza, que corre a cuenta de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística, se extiende por diferentes ubicaciones del término local hasta llegar a espacios naturales del monte Buciero. Sí, los vándalos han sido capaces de cargar con sus pinturas en las mochilas para cubrir con este denostado arte callejero el idílico entorno del Faro del Caballo.

La limpieza de la torre y de los muros de la plataforma es una de las áreas incluidas en esta actuación, que acaba de salir a licitación. La tarea no va a ser fácil. Primero, por el emplazamiento del lugar, y sobre todo porque el popular paraje en cuestión está pintarrajeado de arriba a abajo. De hecho, la Concejalía de Medio Ambiente, impulsora de este trabajo técnico, también contempla borrar estas marcas a lo largo del sendero natural que conduce al faro, incluido los accesos. Por mucho que cueste creerlo, hasta las piedras de las paredes del monte han sido vandalizadas.

El listado de completo del ámbito de intervención abarca otros inmuebles patrimoniales como el Fuerte de San Martín y la Batería de Galvanes, además del monumento a Carrero Blanco. Los turistas que en pleno paseo marítimo se toman una foto con las letras gigantes de 'Santoña' para presumir en redes sociales ven como la imagen deja de ser una estampa de postal cuando al acercar el 'zoom' de la cámara se pueden leer frases grabadas en la estructura del tipo: «¡Ay ke te komo el txitxingorri'» con sus correspondientes faltas de ortografía. Esta será otra de localizaciones a actuar.

El servicio de limpieza tendrá, igualmente, una intensa tarea en las paredes del pabellón municipal, el edificio de la radio, la fachada trasera de la piscina municipal y la Casa la Juventud. Durante las labores se emplearán métodos que minimicen el impacto en las superficie tratadas, con criterios técnicos de eficacia y sin causar daños adicionales, para lo que se usarán productos ecológicos y biodegradables. Las superficies que, por su peculiaridad, no se puedan limpiar se pintarán, buscando siempre el tono más aproximado al existente.

Estas actuaciones tienen como finalidad la recuperación estética y medioambiental de los espacios afectados, contribuyendo a la conservación del patrimonio urbano y natural, y mejorando la imagen turística del municipio

