Marismas de Santoña llenas de plumeros. A. C.

Santoña erradicará seis hectáreas de plumeros

La principal zona de actuación será el parque natural de las marismas de Santoña

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:04

Desde hace años se llevan a cabo en Santoña actuaciones de eliminación de plumeros, que han conseguido contener en gran medida la expansión de la especie invasora. Son actuaciones vitales para evitar una propagación descontrolada y, por eso, el Ayuntamiento ya tiene preparada una nueva actuación para erradicar la Cortaderia selloana -nombre científico- en una superficie de actuación aproximada de seis hectáreas.

La principal zona de intervención serán parcelas del parque natural de la marismas de Santoña pero también se meterá mano en otros espacio como el entorno de la Granja de Santa Ana y la Fuente de Solija, en terrenos situados junto centro penitenciario de El Dueso y en el núcleo de Santoña y su entorno inmediato.

Los trabajos incluirán el desbroce, retirada de biomasa, revegetación con especies autóctonas y seguimiento especializado, garantizando una intervención planificada y respetuosa con el medio ambiente. El proyecto supone un importe de 60.673 euros y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística.

