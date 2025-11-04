Santoña invertirá medio millón de euros en actualizar la Plaza del Paloma El Gobierno de Cantabria respaldará económicamente este proyecto, que ya está redactado y hará de este rincón un espacio más acogedor

Ana Cobo Santoña Martes, 4 de noviembre 2025, 13:59

La plaza del Paloma, en Santoña, ha visto pasar los años sin que sobre ella se haya ejecutado cambio ni mejora alguna. Se creó a finales de la década de los 80 y el inexorable paso del tiempo ha dejado achaques en su pavimento de baldosas y ha hecho de este rincón un lugar más de paso que de estancia. Ahora el Ayuntamiento quiere darle una vuelta de tuerca y que se convierta en un espacio más acogedor para los vecinos. Para ello, ya tiene sobre la mesa el proyecto de urbanización, redactado por el Instituto de Ingeniería del Cantábrico, con la firme intención de trasladar el diseño elaborado en papel a la realidad.

La actuación está valorada en algo más de medio millón de euros. El Consistorio, según explica el concejal de Obras, Ricardo Fernández, cuenta ya con una subvención de la Consejería de Fomento de unos 400.000 euros que se destinará finalmente a este proyecto de remodelación.

La idea es renovar la estética de la plaza, que se ha quedado a todas luces obsoleta y, a la vez, garantizar una imagen uniformada, ya que junto a este lugar está previsto que se construya el parking subterráneo y un parque de juegos con cubierta.

La principal deficiencia de este entorno, ubicado junto a los terrenos del ya desaparecido campo del Paloma, es su pavimento. El baldosín que lo conforma sufre importantes hundimientos, que provocan grandes charcos los días de lluvia y, además, entre sus juntas crecen las hierbas. Una notable incomodidad que soportan a diario los alumnos del colegio Ricardo Macías Picavea, al ser parte del camino que conduce a una de las entradas al centro, y también por los usuarios que acuden a pie a las instalaciones deportivas.

La intervención contempla una urbanización integral de la plaza. Se actuará en una superficie de 3.400 metros cuadrados. Desde prácticamente la rotonda al bocarte hasta justo la puerta de acceso al centro educativo. Ademar de sustituir todo el pavimento, se dotará de nuevos bancos, papeleras, luminarias y se reconfigurarán los espacios ajardinados.