El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Santoña. Daniel Pedriza

Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025

  ·

El Ayuntamiento busca acabar con una «carencia que ha lastrado la capacidad operativa del municipio»

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado recientemente la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 del Ayuntamiento de Santoña, que ofrece 33 vacantes para acabar con una «carencia que ha lastrado la capacidad operativa del municipio», según el equipo de hobierno municipal.

En concreto, Santoña ofrece 10 nuevas plazas para la Policía Local - dos son de movilidad- y una de subinspector por promoción interna; en Obras, Vías Públicas y Jardines, convoca una de encargado, una de oficial y una de peón, además de dos de jardinero; y en Administración y Gestión, dos de técnico de Administración General, una de técnico de recursos humanos, una de técnico informático y una de arquitecto.

También se incorporan plazas administrativas y de conserjería, así como puestos en Servicios Sociales, entre ellos una plaza de asistente social, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Con ello, el Ayuntamiento se marca los objetivos de reforzar la seguridad ciudadana y la cobertura de turnos, fortalecer el mantenimiento urbano y de los espacios verdes, mejorar la gestión, contratación y modernización tecnológica y reforzar la atención a las personas más vulnerables del municipio.

Para el equipo de gobierno se trata de una oferta de empleo público «ambiciosa y con una clara orientación de futuro», con la que se busca dar un paso «decisivo hacia una administración más eficaz, estable y próxima al ciudadano».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    Los ganaderos que nunca se rinden
  3. 3

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  4. 4

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  5. 5 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  6. 6

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  7. 7

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  8. 8

    Un año de la explosión de La Albericia
  9. 9

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales
  10. 10

    Jeremy llama a la puerta del Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025

Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025