Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025

El Ayuntamiento busca acabar con una «carencia que ha lastrado la capacidad operativa del municipio»

Ana Cobo Santoña Lunes, 27 de octubre 2025, 11:51

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado recientemente la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 del Ayuntamiento de Santoña, que ofrece 33 vacantes para acabar con una «carencia que ha lastrado la capacidad operativa del municipio», según el equipo de hobierno municipal.

En concreto, Santoña ofrece 10 nuevas plazas para la Policía Local - dos son de movilidad- y una de subinspector por promoción interna; en Obras, Vías Públicas y Jardines, convoca una de encargado, una de oficial y una de peón, además de dos de jardinero; y en Administración y Gestión, dos de técnico de Administración General, una de técnico de recursos humanos, una de técnico informático y una de arquitecto.

También se incorporan plazas administrativas y de conserjería, así como puestos en Servicios Sociales, entre ellos una plaza de asistente social, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Con ello, el Ayuntamiento se marca los objetivos de reforzar la seguridad ciudadana y la cobertura de turnos, fortalecer el mantenimiento urbano y de los espacios verdes, mejorar la gestión, contratación y modernización tecnológica y reforzar la atención a las personas más vulnerables del municipio.

Para el equipo de gobierno se trata de una oferta de empleo público «ambiciosa y con una clara orientación de futuro», con la que se busca dar un paso «decisivo hacia una administración más eficaz, estable y próxima al ciudadano».