Santoña prohibe de forma definitiva la pesca deportiva en El Pasaje La imagen de los pescadores con caña a lo largo del paseo marítimo desaparecerá. / A. C. El equipo de gobierno defendió que se trata de adecuar la ordenanza municipal a la normativa regional y evitar problemas de convivencia ANA COBO Santoña Martes, 8 enero 2019, 07:49

Santoña ha aprobado de forma definitiva la modificación de la ordenanza reguladora del uso y aprovechamiento de playas que prohibe terminantemente la práctica de la pesca deportiva o de recreo en los meses estivales desde el paseo marítimo del Pasaje y en las playas de San Martín y Berria.

Sólo se podrá realizar esta actividad desde la orilla de las playas fuera del periodo de verano entre las 21.00 y las 9.00 horas. El Pleno, con los votos de PSOE, PRC y PP dio luz verde de forma definitiva a esta modificación y a la vez rechazó las reclamaciones presentadas por la agrupación Santoñeses que, «haciéndose eco del malestar que ha generado esta decisión en la comunidad de pescadores deportivos», pidió regular en vez de prohibir esta práctica y aumentar el control policial para evitar y sancionar conductas incívicas como que abandonen los aparejos, anzuelos y restos de basuras en el propio paseo.

El portavoz de Santoñeses, Jesús Gullart, que en la aprobación inicial sí votó a favor de la prohibición, apeló al resto de grupos a «recapacitar» en esta cuestión, como dijo, que ha hecho él a raíz de recabar la postura de los pescadores al respecto. El edil argumentó que la pesca de recreo genera «mucha riqueza e ingresos en la villa» tanto de forma directa como indirecta. Por ello, planteó regular esta práctica y sobre todo su control ya que «el colectivo cree que es la falta de vigilancia por parte de la autoridad la que ha producido los problemas de convivencia por cuatro pescadores incívicos». Según Gullart el colectivo entiende y comparte que «en horario de afluencia de paseantes y bañistas no deben realizar esta actividad y abogan por su regulación horaria en vez de prohibirla». El portavoz de Santoñeses presentó estas reclamaciones junto a la firma de 681 vecinos que «lo avalan».

Solo podrán realizar esta práctica fuera del verano, en las orillas de las playas de 21.00 a 9.00 horas

Al a hora de la votación, Santoñeses solo encontró el apoyo de Activa que vio con buenos ojos estas reclamaciones porque «suman y mejoran la ordenanza municipal», según palabras de Vicente Caballero. No pensaron lo mismo, PSOE, PP y PRC que se mantuvieron en la decisión de prohibición como hicieron en la aprobación inicial en agosto.

El alcalde, Sergio Abascal, echó en cara a Gullart su «incoherencia e hipocresía» ante este cambio de postura en la prohibición de la pesca de recreo «para garrapiñar unos votos». «Usted defendió la prohibición a capa y espada en este pleno y al día siguiente cambia totalmente. Una reflexión muy rápida», le criticó. Igualmente, se mostró sorprendido por el cambio de decisión de Caballero. El regidor sostuvo que la ordenanza municipal tiene que «ser compatible con la normativa autonómica actual que prohibe la pesca marítima de recreo en estos espacios y no plegarse a los intereses de nadie». El decreto regional «lo vamos a respetar porque hasta ahora no lo hacíamos. Y no se puede contradecir las normas regionales»

El PRC se ratificó en que existe un problema grave de convivencia de estos pescadores con bañistas y paseantes que «hemos estado sufriendo en los últimos años con continuas reclamaciones, muchas de ellas de dueños de perros que se habían tragado los anzuelos que abandonan. Y, por eso, es necesaria esta modificación de la ordenanza». Desde el PP mostraron su sorpresa con este cambio de postura «cuando todos estuvimos de acuerdo en la aprobación inicial con mucha contundencia». La portavoz, Milagros Rozadilla, compartió la idea de que la ordenanza municipal cumpla con la normativa regional que lo prohibe taxativamente y recordó que «muchos vecinos han pedido en el ayuntamiento regular la pesca en el Pasaje». Previamente a todo esto, también se votó dejar esta modificación sobre la mesa para su estudio en detalle estando de acuerdo PP, Activa y Santoñeses, pero el voto de calidad del alcalde junto al del PSOE y PRC rompió el empate y lo rechazó.