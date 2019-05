Santoña realizará una nueva campaña de control de gaviotas y palomas Intervención de la empresa en uno de los nidos de los tejados de Santoña en anteriores campañas / Roberto Ruiz Santoña El Ayuntamiento ha adjudicado la intervención a la empresa Hierro Falcons que, tras elaborar un censo de nidos, perforará los huevos de las aves para que no procreen ANA COBO Santoña Sábado, 4 mayo 2019, 08:32

El Ayuntamiento de Santoña vuelve a plantar cara a las gaviotas. El alcalde, Sergio Abascal, ha informado que se ha adjudicado a 'Hierro Falcons' por un importe de unos 11.000 euros, iva incluido, la realización de una nueva campaña destinada a controlar la población y nidificación de estas aves con el objetivo de disminuir las múltiples molestias que generan. El Consistorio ha valorado las ofertas de tres empresas del sector, resultando la mejor económicamente la misma que llevó a cabo esta iniciativa hacer un par de años, por lo que ya conoce la dimensión de este problema en la villa marinera. Además, las actuaciones que va a ejecutar incluyen también el control de la población de palomas en el municipio.

El regidor explicó que antes de pasar a la acción, 'Hierro Falcons' se encargará de elaborar un censo con las tejados de los edificios del casco urbano donde hay nidos de gaviotas. De ahí, que se vaya a abrir un plazo para poder atender las peticiones de vecinos y comunidades afectadas de cara a que informen a la empresa adjudicataria de los focos de nidificación en sus azoteas. «Es fundamental que los vecinos nos informen para poder actuar». De igual manera, los trabajadores de la empresa, cuando accedan a los tejados, harán uso de los prismáticos para otear las cubiertas de los inmuebles de alrededor y comprobar si albergan algún nido de gaviotas. Y es que en cuanto más zonas intervengan, mayor efectividad tendrá la campaña.

Con el censo elaborado, procederán a realizar un trabajo muy concreto en los nidos que encuentren con huevos para controlar la natalidad de estas aves, pues no se trata de eliminarlas sino de evitar que aumente aún más su población. La empresa se valdrá de la misma acción que las anteriores veces que consiste en el picaje de los huevos.

Según explicó, Mario Hierro, responsable de la empresa a este periódico, lo que hacen es perforar cada huevo para que la gaviota no procree y por tanto, no nazcan más pollos. «Con el picaje, el embrión pierde líquido y peso por la entrada de aire y muere». De esta forma, al ver que después de incubar no prosperan los huevos, desecharán los edificios de Santoña como lugares adecuados para nidificar y es posible que se vayan a anidar a otras zonas.

La época de cría es durante los meses de primavera y a partir de julio dejan de poner nidos. En este tiempo , las gaviotas suelen hacer una segunda puesta de huevos, por lo que los operarios intervienen en los mismos tejados en dos ocasiones.

La proliferación excesiva de estas aves por el casco urbano trae de cabeza a los vecinos por los ruidos y la suciedad que generan, además de que mueven las tejas de las azoteas en las que pululan, rompen cables de la antenas y hasta obstruyen los canalones de los edificios.

El contrato incluye el control de las palomas a través de la colocación de jaulas en los edificios que también comuniquen que están afectados. Aunque la población de estas aves no es tan excesiva, como la de las gaviotas, el Ayuntamiento ha considerado preciso que se intervenga para mermar la población de esta especie en el casco urbano. Y es que, además de molestias y suciedad, generan muchas enfermedades. Dentro de las jaulas trampa se colocará maíz u otras palomas y las que sean capturadas se llevarán al centro de recuperación de Cabárceno.

Aparte de las actuaciones de profesionales, Hierro señaló que es «importante que no se dé comida a estos animales ni dejar contenedores abiertos con los residuos a la vista, ya que se les genera un medio de sustento fácil y ven el núcleo urbano como un ambiente para alimentase». Y es que en los últimos años están cambiando de hábitats. «Como los barcos no desechan tanto pescado como antaño las gaviotas buscan su sustento en vertederos, basuras lo que les lleva a refugiarse en el casco urbano».