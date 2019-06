Santoña se teñirá de rosa el domingo con la II Marcha contra el Cáncer Dori Cámara, en la sede de La Mar Solidaria, con el cartel y sus peluchines . :: A. Cobo Las inscripciones, al precio de tres euros, ya se pueden formalizar y todo lo que se recaude irá a 'Luchamos por la vida' para investigar esta enfermedad ANA COBO Santoña Sábado, 29 junio 2019, 09:17

Santoña se teñirá de rosa el próximo domingo con la celebración de la II Marcha contra el Cáncer 'Luchamos por la vida'. Las calles de la villa se volverán a llenar de cientos de vecinos y visitantes que mostrarán su apoyo a las personas que sufren esta enfermedad para que vean que no están solas. La asociación 'La Mar Solidaria', que preside Dori Cámara, organiza esta actividad con la colaboración de 'Luchamos por la vida', con el fin de recaudar fondos para la investigación del cáncer.

La iniciativa se amplía respecto a la pasada edición y se dividirá en dos partes. Por un lado, la caminata por el municipio y posteriormente, para reponer fuerzas, habrá como novedad una comida a base de marmite en la plaza del Limonero.

El plazo para apuntarse a la marcha ya está abierto. Las inscripciones se pueden formalizar al precio de 3 euros tanto en el comercio La Fama en la calle Serna Occina, número 13, como en la sede de la asociación 'La Mar Solidaria', situada en Baldomero Villegas 7.

La jornada arrancará en la plaza de San Antonio a las 9.30 horas con la recogida de los dorsales, patrocinados por 'Reformas y pinturas Portus', y de las bolsas de avituallamiento gracias a la colaboración de supermercados Lupa. Además, se podrán realizar inscripciones de última horas. Para todos aquellos que quieran contribuir económicamente se pondrán a la venta los productos de 'Luchamos por la vida' y los peluchines solidarios que prepara Dori Cámara para recaudar más fondos a favor de esta causa. «Todo el dinero de lo que se realice en San Antonio irá a Luchamos por la vida». Para ir calentando, los participantes harán una sesión de zumba dirigidos por Odri Quintana y a las 10.30 horas se dará el pistoletazo de salida, siendo «imprescindible el buen humor». Y es que Dori, recalca, que se trata de pasar una jornada de convivencia en la que reine la buena sintonía y la alegría.

La salida y la meta será en la propia plaza de San Antonio donde se instalará un arco. El recorrido, que discurrirá por el casco urbano y parte del paseo marítimo, es apto para todas las edades por lo que tanto pequeños como mayores pueden unirse a la ruta solidaria. La llegada está prevista para eso de las doce y se procederá a realizar con los números de los dorsales un sorteo con los «muchos» productos que han donado los comercios y la hostelería de Santoña. Dori agradece infinitamente la colaboración de todos los establecimientos que no han dudado en aportar su grano de arena para el sorteo. «Son tantos que no he podido incluirles en el cartel porque era imposible por falta de espacio, pero nombraré a todos en San Antonio y desde aquí les doy las gracias por ayudar».

A ellos y a todos los colectivos que también participarán para amenizar la jornada. Y es que, a las 12.30 horas, actuará el grupo Las Delfines que pondrá a bailar a todo el público y después, la asociación de Bailes de Santoña hará de una demostración de sus coreografía con el baile del Vermú. «Y si sobra tiempo, entre medias, haremos juegos infantiles».

Hasta aquí la primera parte del día. A continuación, los actos se trasladan a la plaza de la Mujer Conservera, conocida popularmente como la plaza del Limonero. Allí, a las 14.30 horas, tendrá lugar una comida compuesta de marmite, que cocinarán los integrantes de la peña Los Maky's con el bonito que donará desinteresadamente Pescados Pali. En esta ocasión el precio será de dos euros por un plato del guiso marinero y se servirán unas 250 raciones. La recaudación se entregará a 'Cantabria en Rosa', una asociación integrada por mujeres que han padecido cáncer de mama y que necesitan apoyo económico para la compra de una embarcación con la que hacen piragüismo para mitigar las secuelas de la enfermedad.

El marmite se comerá en familia en las mesas y sillas que se instalarán en la plaza gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Por la tarde, a las 16.00 horas, se podrá disfrutar allí mismo de los bailes de las 'Chicas de Noe' y después habrá una exhibición de la escuela de danza 'Lucía Ortíz' para concluir de nuevo con los bailes de Las Delfines. «Será un día de convivencia para pasarlo bien».

Dori espera poder entregar todo el dinero que se recaude a lo largo del mismo día. «Por la mañana, lo que se consiga con la marcha se le dará a Luchamos por la vida y por la tarde, a Cantabria en Rosa». La presidenta de La Mar Solidaria anima a la participación deseando que acuda el mayor número de gente. Dori se implica en organizar esta actividad porque dice que «es necesario que nos concienciemos de que hay que ayudar a las personas que lo están pasando mal y demostrarlas que no están solas y que luchamos todos con ellas».