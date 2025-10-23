Los socialistas de Noja piden que se «actúe con responsabilidad» ante la indemnización a Nocanor El PSOE avisa de que está en riesgo la estabilidad económica de la villa

Ana Cobo Noja Jueves, 23 de octubre 2025, 17:39 Comenta Compartir

El PSOE de Noja ha llamado a actuar «con la máxima responsabilidad» ante el «grave riesgo de inestabilidad financiera y económica» que corre el Ayuntamiento si prospera la indemnización millonaria a la mercantil Nocanor, que ha cifrado en 26 millones de euros.

Los socialistas han asegurado que su posición será «de responsabilidad» y pensarán «en lo mejor para los vecinos de Noja», frente a la «estrategia política del 'y tú más'» de la que acusa a PP y PRC.

El secretario general del PSOE de Noja, Francisco Javier Martín, ha subrayado que el 'caso Nocanor' -por el que el exregidor 'popular' Jesús Díaz Gómez fue inhabilitado para cargo público y el Ayuntamiento condenado como responsable civil subsidiario ante la reclamación de Nocanor, empresa vinculada al anterior alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín- es «un problema que han generado alcaldes del Partido Popular y del Partido Regionalista».

Estos partidos son, para los socialistas, «los responsables políticos de estas malas praxis y decisiones», por lo que «el PSOE no va a ponerse ni de un lado ni del otro». «El único lado que nos preocupa y ocupa es Noja y ahora toca actuar con responsabilidad y pensando únicamente en lo mejor para los vecinos», ha dicho Martín, que ha advertido a populares y regionalistas «que el tiempo de hacer política con este tema y jugar con el futuro económico del municipio, como han hecho ellos, ha terminado».

En un comunicado, Martín ha recalcado que lo que «corre peligro es el futuro económico de Noja en los próximos años y por ello esta situación requiere actuar con máxima responsabilidad y con todos los datos económicos sobre la mesa».

Por ello, el PSOE esperará a la resolución final del Tribunal Supremo y a conocer los detalles económicos de la sentencia y, tras ello, adoptará «la mejor postura para los vecinos». A su vez, ha hecho hincapié en que es preciso establecer un plan financiero, conocer la situación económica actual y saber cómo se va a afrontar esa indemnización millonaria.

En este sentido, el secretario general de los socialistas de Noja ha advertido que el Ayuntamiento se encuentra en una situación de «extrema delicadeza financiera» si hay una resolución favorable a la reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por la mercantil Nocanor Promociones S.L.

«Hablamos de alrededor de 26 millones de euros que saldrán de los bolsillos de los vecinos de Noja y no de aquellos que han provocado este problema, y quizá la mayor crisis económica de nuestro municipio».