Sorprendidos dos varones robando el cableado del alumbrado público de Meruelo La Guardia Civil los detuvo y evitó que se llevaran los cables cortados, pero el corte de luz afectó a 600 metros de una calle de la localidad

Mariña Álvarez Santander Martes, 9 de diciembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 22 y 23 años a los que sorprendió robando el cableado del alumbrado público de Meruelo durante la madrugada del pasado 27 de noviembre.

Esa noche, varias patrullas que prestaban servicio de Seguridad Ciudadana observaron un vehículo en una zona en la que no funcionaba el alumbrado público, lo que les infundió sospechas. Comenzaron una batida y sorprendieron a dos individuos agazapados que portaban una cizalla. Emprendieron la huida ante la presencia de los agentes, pero fueron interceptados.

Se pudo verificar que se había forzado un cuadro eléctrico de la zona y que se había cortado el cable de una arqueta. El corte del suministro eléctrico afectó a unos 600 metros de la red municipal de alumbrado público desde Villanueva hasta San Miguel de Meruelo, y el barrio Rodera de San Mamés de Meruelo. Los detenidos no pudieron llevarse el cable cortado ante la pronta actuación de los agentes.

Finalmente, y por estos hechos, la Guardia civil detuvo a los dos varones por un delito de robo con fuerza del cableado del alumbrado público de Meruelo, estando pendiente la valoración de los daños ocasionados.