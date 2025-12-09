El público ya puede votar el cartel del Carnaval de Santoña entre los tres finalistas Un jurado ha seleccionado los tres trabajos que mejor representan la cita que ya es de Interés Turístico Nacional

Ana Cobo Santoña Martes, 9 de diciembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Santoña está a un paso de contar con el cartel que pondrá imagen a su primer Carnaval bajo la etiqueta de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El peso de elegir a la obra ganadora recae ya en el público que, desde el martes y hasta este jueves, puede votar por uno de los tres trabajos que han resultado finalistas del concurso convocado para 2026. Al certamen se han presentado un total de nueve propuestas, aunque dos de ellas han sido descalificadas al no cumplir con una de las bases. En concreto, no incluían la palabra nacional, limitándose a poner Fiesta de Interés Turístico.

De los siete trabajos válidos, un jurado ha seleccionado a los tres finalistas para anunciar el Carnaval Marinero. Ahora, son los vecinos y visitantes quienes deben mostrar su apoyo por la obra que más les guste. El diseño que recabe más votos se proclamará vencedor, recibiendo su autor un premio de mil euros, que se completará con el honor de estar detrás del boceto representativo de este afamado evento, que se celebrará del 30 de enero al 28 de febrero.

La autoría de los carteles es un absoluto secreto y así se debe mantener hasta el final del proceso. En caso contrario, se descalificará automáticamente. Hasta este jueves, toda persona que quiera votar por unas de las tres obras solo tiene que acudir a la Oficina de Turismo de la villa –de 9.00 a 16.00 horas–, en cuya cristalera estarán expuestas, y apoyar la que más le convezca. Eso sí, una persona, un voto. Un jurado integrado por la Comisión de Festejos y otras personas relacionadas con el Carnaval de Santoña, han sido las responsables de llevar a cabo la primera primera criba. Han elegido las tres obras que consideran más artísticas y llamativas para promocionar el festejo.

Entre los aspectos que se valoran, según se recoge en las bases, está la inclusión de algún elemento característico de la villa, así como que llame la atención, genere visibilidad y deseo de acudir al evento. Como es habitual, las tres creaciones finalistas desprenden una notable inspiración marinera.

La primera de las obras (según aparecen en la imagen de arriba) está protagonizada por una sirena con su antifaz y una especie de corona con la torre del Faro del Caballo en el centro. Emerge del mar con una gran concha con elementos del paisaje de la villa como el monte Buciero, el Fuerte de Napoléón, el monumento a Juan de la Cosa o la rotonda del Bocarte, entre otros. Una estampa aderezada toda ella con algas, conchas y crustáceos que habitan en el fondo del mar.

La segunda de las propuestas se enmarca en una especie de plaza que recuerda inevitablemente a la de San Antonio por las fachadas de los edificios y el mítico kiosko. En este caso, hay un conjunto de personajes, todos ellos peces, ataviados con atuendo carnavalesco. En el centro hay un pulpo con su gorro de pirata, acompañado de un elegante caballito de mar el que besa la mano el que parece un bocarte disfrazado de caballero de época. No falta el besugo, para ser exactor hay tres pequeños besugos, y una curiosa bailarina con la cabeza de una medusa y plumas de india. En la parte superior, destacan tres monumentos emblemáticos del municipio: el de la Virgen del Puerto, el dedicado a Juan de la Cosa y el Faro del Caballo.

La tercera creación es la más marinera, si cabe, ya que la estampa creada es lo que puede ser la bahía de Santoña con el barco del Carnaval surcando sus aguas. A bordo de la embarcación va una agrupación cantando, que recuerda a la mítica murga Los Vinikis por su vestimenta, escoltados por el besugo, un antifaz y el templete de la plaza de San Antonio.