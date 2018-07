«Si hubiera trucos en esto, podría hacerlo cualquiera»

El pasado 27 de junio se celebró en el Café Cantábrico de Noja una edición especial del concurso 'Reto Machete'. Éste tiene como objetivo comer una hamburguesa de dos kilos en menos de 45 minutos, al estilo del programa de televisión 'Crónicas carnívoras'. Solo hubo un español en esta prueba que consiguió terminar la hamburguesa antes de que terminara el tiempo límite. Joe Burger Challenge marcó un tiempo de 28 minutos y 55 segundos consiguiendo, así, no tener que pagar la consumición, además de la tercera posición.

La youtuber Rayna Huang fue la primera en terminar la hamburguesa de dos kilos del reto. De esta manera, la americana ha conseguido batir el récord que hasta el momento estaba en 12 minutos y 15 segundos dejándolo en un tiempo de 8 minutos y 55 segundos.

–¿Cómo se inicia una persona en los retos de ingesta de comida?

–Esto ya tiene que formar parte de tu forma de alimentarte desde el principio. No se empieza a comer mucho de un día para otro. Lo mío fue casualidad, cuando yo vivía en Milwaukee, Wisconsin en 2006. La mujer con la que vivía se dio cuenta de lo que podía comer y, a raíz de eso, me explicó que había sitios en los que, si te comes toda la comida que te ponen, te sale gratis. Así fue como lo descubrí y, por supuesto, fracasé en mis dos primeros intentos, porque no es tan sencillo como sentarte y comer.

«Me gusta enseñar lo que que son capaces de hacer algunos restaurantes para desafiarnos»

–¿Comenzó por iniciativa propia o porque alguien le introdujo en este mundo?

–En 2013, ya en España, mi amigo Manu me apuntó a un concurso en Valencia que consistía en comerse una hamburguesa de 2,5 kg en la hamburguesería 'Mediterránea de Hamburguesas'. Yo fui al concurso para divertirme pensando que era imposible comerse una hamburguesa de ese tamaño, pero participé y conseguí acabar con ella. Fue todo un éxito. Me divertí tanto y la gente disfrutó tanto viendo el concurso, que decidí apuntarme a todos los retos y concursos que conociera.

–¿Cuál es, para usted, el atractivo de este tipo de pruebas?

–Me encanta comer, creo que es uno de los grandes placeres de la vida, y me gusta ver la comida como algo atractivo y de lo que hay que disfrutar. Ahora vivimos en una sociedad en la que parece que la comida es un enemigo y que hay que evitar comer porque es malo y engorda. A mí me gusta demostrar que comer mucho no tiene nada que ver con estar gordo o delgado. Y sobre todo me gusta enseñar lo que son capaces de crear los restaurantes para desafiarnos y sentarme enfrente para ver hasta donde soy capaz de llegar.

«Después del reto, si me lo puedo permitir, me gusta ir a andar varias horas para hacer la digestión»

–¿Hay algún truco confesable para poder conseguir el mejor tiempo?

–No hay trucos en lo que hago. Hay estrategias para optimizar el resultado, pero para esto no hay truco. Si hubiera un truco podría hacerlo cualquiera.

–Este tipo de retos, ¿se entrenan o preparan de alguna manera específica?

–Todo se entrena y se preparara. Yo tengo mis métodos, aunque no todo el mundo necesita hacer lo mismo. Yo suelo hacer una ingesta de comida muy grande entre 16 y 20 horas antes del reto, hasta llenarme, basada en comida muy rica en fibra y agua. Fundamentalmente frutas y verduras. Un par de kilos de menestra y otros dos kilos de sandía, por ejemplo es lo mejor. Después ya no como nada hasta el reto. Procuro beberme dos litros de agua 6 horas antes del reto, y a partir de ese momento me hidrato con pequeños sorbos únicamente.

–¿Tiene algún ritual para antes, durante y después del reto?

–Ningún ritual. Simplemente voy y disfruto de la comida. Después del reto, si me lo puedo permitir, me gusta ir a andar varias horas para hacer la digestión. Pero no hay un ritual que tenga que seguir cada vez que hago el reto.

