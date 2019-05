«Tuve que viajar mucho a Madrid para conseguir el relleno de la marisma» José Luis Gutiérrez Bicarregui | Primer alcalde de Santoña de la democracia ANA COBO Santoña Lunes, 6 mayo 2019, 07:19

El 3 de abril de 1979 los españoles fueron a las urnas para votar en las primeras elecciones municipales tras 40 años de dictadura. En Santoña, el primer alcalde de la Democracia fue José Luis Gutiérrez Bicarregui, que se volcó en conseguir el relleno de la marisma por el norte para contar con nuevos terrenos en los que construir infraestructuras de todo tipo, vitales para el desarrollo del municipio.

-¿Qué le llevó a presentarse como candidato a alcalde de Santoña por Unión de Centro Democrático (UCD) en las primera elecciones municipales de la Democracia?

-Tenía ya experiencia porque había sido concejal tres años, y en la Transición fui alcalde de Santoña desde el 23 de junio de 1977 al dimitir de ese cargo, Ángel Badiola Argos. Como yo era el primer teniente de alcalde, pasé a asumir el puesto de alcalde con la aprobación del pleno. Fue por un tiempo breve. El grupo que formamos la UCD, decidió que fuera de primero en la lista al convocarse las primeras elecciones municipales, y tuve que dimitir, el 16 de febrero de 1979, para poder presentarme, según la ley.

- Tras 40 años de dictadura, el 3 de abril de 1979, los españoles fueron por segunda vez a las urnas para votar en las elecciones municipales (las generales fueron en el 77). ¿Cómo recuerda aquella jornada en Santoña?

-Fue una jornada normal pues las personas fueron muy responsables. Había mucha ilusión y largas colas para depositar el voto. Como consecuencia, la Corporación santoñesa quedó formada por 6 miembros de UCD, 4 miembros de AES (Agrupación Electoral Santoñesa), 4 miembros del PSOE , 1 del PRC, 1 del PCE (Partido Comunista de España) y 1 de FET (Falange Española de la JONS-Auténtica). En total, 6 partidos. En la posterior sesión constitutiva, del 19 de abril, fui elegido alcalde para la legislatura de 1979 a 1983.

- ¿Cuál era su 'punto estrella' en el programa electoral?

-No tenía un punto estrella concreto, pero sabía que para la prosperidad de Santoña había que dar preferencia a la creación de infraestructuras de todo tipo, que eran vitales para el desarrollo local. Para ello necesitábamos terrenos, pues se carecía de ellos, y había que conseguirlos rellenando la marisma por la parte norte de Santoña, la única que se podía. Tuve que viajar mucho a Madrid para hacer las gestiones necesarias al no existir aún la autonomía provincial, que se aprobó en 1981. Viajaba casi siempre en solitario, principalmente en tren nocturno. Hacía las gestiones a la mañana siguiente y volvía, por el mismo medio, sobre todo cuando sólo iba a firmar los créditos para las fases del relleno. Así ahorraba los gastos de hotel y demás. A veces las gestiones me ocupaban más de un día.

- ¿Llegó a cumplirlo?

- Sí, y ahí están los resultados. Se logró el relleno de la marisma donde se levantaron dos colegios, el 'Macías Picavea' y el de los 'Alevines, y luego el polideportivo. En otros lugares como Berria se hizo la residencia de ancianos y el camping. En la Alameda, la Casa Cuartel de la Guardia Civil, y las primeras viviendas sociales. En el parque de Manzanedo se terminó la nueva casa consistorial, que permitió que en la antigua, en la plaza de la Villa, se construyera los nuevos juzgados, que se los querían llevar de Santoña. Además, se compró el Fuerte de San Martín; se puso calefacción y alumbrado al colegio Juan de la Cosa; se remodeló el parque de Manzanedo; se adjudicó el nuevo servicio de limpieza, se hizo la explanada del cementerio y la apertura de la calle de Las Huertas; se consiguió una ambulancia, y una lancha de salvamento... Y numerosas obras de urbanización en las calles con saneamientos, redes de agua potable, alumbrados, asfaltados, etc.

- ¿Qué necesidades planteaba la Santoña de principios de los 80?

-El relleno de la marisma de la zona norte ocupó los años comprendidos entre 1979 y 1982, obteniéndose unos terrenos que en los primeros años ochenta había que urbanizarlos con vistas a la instalación de un polígono industrial. Eso llevó su tiempo. También se continuó con la terminación de algunas obras de infraestructura, urbanización del Barrio de El Dueso, cinturón de saneamiento de Santoña, y las que he citado antes, así como otras menores como mejora de redes, depuradora, mobiliario para la nueva Casa Consistorial del parque Manzanedo, señalización, se inició la pinacoteca y la biblioteca, actualización del callejero municipal y numeración de los edificios...

- ¿Y había dinero en las arcas municipales para atenderlas?

- El Ayuntamiento de Santoña siempre ha tenido un presupuesto corto para sus necesidades debido a su limitada extensión, que no ha permitido la construcción masiva afortunadamente, pero ha repercutido en las arcas municipales. La recaudación por los conceptos de licencias de obra y la consiguiente contribución urbana ha sido pequeña. Como en otras ocasiones, tuvimos que recurrir al Banco de Crédito Local de Madrid, sobre todo para los casi 90 millones de pesetas que supuso el relleno de la marisma, más las obras complementarias de la misma. Como detalle, diré que mejoramos el sistema de recaudación municipal para poder pagar los créditos. Conseguimos pasar de un Presupuesto municipal, de poco más de 50 millones, en el año 1979, a casi 140 millones en 1982. Y de Planes Provinciales para obras en el periodo de 1979 al 1983, se consiguieron 83,5 millones. Todo en pesetas.

- Como alcalde, ¿usted tuvo sueldo?

-Ni yo, ni nadie de las distintas corporaciones en las que estuve. Nos pagaban los viajes, comidas y hoteles presentando los billetes y facturas. No entraban otros gastos. Había una dieta para gasolina según kilometraje realizado en vehículos particulares, fijada por ley. Al final ya se pusieron unas dietas, aunque pequeñas, por asistencia a sesiones. No había liberados. Nunca pudimos dejar nuestro trabajo, pues de él vivíamos. En mi caso particular, tuve compañeros que me ayudaron adaptando el horario escolar, porque yo era profesor, a mis necesidades como alcalde.

- ¿De qué iniciativa, obra o decisión se siente especialmente orgulloso?

--Imagino que fue una época en las que se recuperaron muchas cosas tras la dictadura.

- Se recuperó la libertad política, que fue lo más importante porque España era un país desarrollado al concluir la época franquista. Con la libertad surgieron las peñas y asociaciones, y con su apoyo se organizó el carnaval que fue el primero de la provincia. Hubo cosas importantes, como el pronunciamiento de la Corporación en pro de la autonomía de Cantabria, la condena del 23 F, el Plan Parcial de Berria, potenciar el sector industrial, urbanístico, turístico, cultural...

- ¿Se volvió a presentar a las elecciones municipales?

- A las siguientes no. Me presenté, en 1987 por el Partido Demócrata Popular para apoyar a José Antonio Rodríguez, persona que desde su cargo, primero como presidente de la Diputación y luego como presidente de Cantabria, ayudó al Ayuntamiento santoñés, con aportaciones, aunque no muy grandes, para realizar varias obras en mi etapa de alcalde. No obtuve los votos suficientes.

- ¿Cómo ve la situación de la política municipal actual?

- A nivel nacional, en la Transición se tuvo en cuenta los errores del pasado para no repetirlos. Hubo entendimiento. Ahora se utiliza la historia pasada como arma política, y se va derivando hacia extremismos. Algunas palabras que estaban olvidadas han vuelto a utilizarse, para descalificar al contrario político. La situación es muy crispada, como estamos viendo, sobre todo ante las elecciones. A nivel local está mejor el panorama, aunque no faltan comentarios parecidos. Deseo que se mejore.