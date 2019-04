«Si volviera a nacer, sabiendo todo lo que he vivido, volvería a la mar» Manuel Vinatea | Pescador jubilado ANA COBO Santoña Domingo, 7 abril 2019, 08:21

Cuando embarcó por primera vez, Lolo era un chiquillo de 14 años con ansías de aprender y ganarse el jornal faenando. Un oficio en el que ha vivido momentos duros pero también «muy felices». «Siempre he ido a trabajar muy contento, me gustaba ir a la mar». El salitre corre por sus venas. A sus 81 años y una memoria prodigiosa recuerda uno a uno los catorce barcos en los que se enroló hasta que un «golpe me fastidió la cadera derecha» y le dejó en tierra. Entonces, siguió pegado a su pasión pero como patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santoña, cargó que ostentó durante dos décadas, defendiendo los intereses de sus compañeros y amigos. «En la mar somos una familia».

- ¿Qué siente cuando se acerca por el puerto y ve todo el trajín?

- La verdad es que vengo muy de vez en cuando. Con buen tiempo, aprovecho y me voy andar a Berria, a hacer un poco de ejercicio. Por el puerto ya he estado mucho (risas). Pero cuando vengo siento mucha nostalgia y empiezo a recordar. Ayer mismo pensaba: «si me cuadrara a mí, ahora que empieza la costera del bocarte, con lo que me gustaba ir a pescarlo...». Pero lo mío ya pasó. Ahora le toca a las siguientes generaciones.

«Empecé con 14 años en el Pósito Número 10, que era de carbón. Yo era el chiquillo del barco»

- ¿Cuándo empezó oficio?

- Me salí del instituto Manzanedo a los trece años y me fui a trabajar a descabezar. Hasta los 14 años no se podía ir a la mar. Cuando los tuve, embarqué en el Pósito Número 10. Que era de carbón. Era de los más grandes que había aquí.

- ¿Cómo era ir en aquellos barcos?

- Jo, no había ni servicios, ni catres, había que dormir en el suelo con una manta el que la tenía y el que no, se tapaba con la vela del barco. Luego, se empezaron a hacer colchones de hoja de panoja y las embarcaciones que vinieron después ya tenían servicios, pero en aquellos pósitos era todo mucho más duro, dormíamos en el panel. Como era un barco de carbón, había que avisar casi una hora antes a los fogoneros para que prenderían las calderas y estuvieran listas para cuando saliéramos a la mar.

-¿Y siendo tan pequeño que labores le asignaron?

- Yo era el chiquillo del barco y me tenían para ir a los recados, pelar patatas, fregar los cacharros, de cocinero... y también me tocaba recorrer el pueblo para llamar a los fogoneros y avisar al patrón y a toda la gente del barco. Con 14 años, era ya bastante fuerte y ayudaba a meter el pescado ganando al principio media soldada. Al año, si eras espabilado, te subían a tres cuartos y luego, la soldada entera a medida que ibas haciendo lo mismo que el resto de los tripulantes.

- ¿Se mareó alguna vez?

- No. Lo que me molestaba mucho era el humo que sacaba el carbón.

- Entonces, no llevaban a bordo la tecnología y máquinas de ahora. ¿Cómo daban con el cardumen?

-Todo por la vista. Los hombres espabilados iban a proa a ver si veían saltar algún pez. A bonito, como se llevaban los aparejos, era más fácil. Y a la 'majúa' salías por la mañana y si tropezabas tolinos los seguías y cuando iban a comer, ganabas las pesca. Y si había otro barco cerca, acompañando, se repartía la captura. La primera sonda que vino fue de globo y aquí la tuvo un pósito de la Cofradía de Santoña. Ahora, sin embargo, vas al puente de un barco y parece eso un destructor de la armada, llevan todos los aparatos del mundo, dos o tres sondas, radar, de todo, madre mía...

-¿Se enroló en muchos barcos?

-En el 'Pósito Número 10' estuve un año y pico. Luego, pasé al 'Virgen del Puerto', de ahí embarqué en el 'Río Artibai', que le compraron en Ondárroa, y después hicieron uno nuevo que lo llamaron 'Río Nájera' porque los armadores eran de Logroño. Ahí estuve hasta que vine de la mili. Entonces, me fui un tiempo a estar en la mar en Ondárroa y embarqué en el 'Amaia Uribe', que haciendo carnada en Burdeos, con 7.000 kilos de bonito a bordo, un barco de Santoña nos dio un golpe muy fuerte y nos fuimos a pique y nos tuvieron que rescatar a la tripulación. Hicieron un barco nuevo que se llamaba 'Uribe' en el que estuve tres años hasta que me llamaron para sotapatrón, que me había sacado el título, del 'Hermoso Soube'. De ahí, marché al 'Bella Mar' como sotapatrón y después pasé al arrastre en el 'Capricho de Colindres'.

- ¿Fueron Más?

- Sí, luego me llamaron para gobernar tres años 'El Golondrina' y otros dos años y pico estuve como patrón en el 'Manuel Marino'. Estando al arrastre en Santander me vinieron a buscar para ir de patrón al 'Playa Mataleñas', que era mucho más grande. Luego, nos quedamos con él entre cuatro socios. Le vendimos y compré el 'Nuevo Noche de Paz' que era de madera y con las ayudas que dieron, hicimos el barco nuevo, el de ahora, el 'Noche de Paz' en el que van mis dos hijos. Ese fue el último barco en el que anduve, unos dos años.

- ¿Tuvo alguno susto en la mar?

-Sí, hombre. Con el 'Playa Mataleñas' buscando pez espada en las Azores, tuvimos un golpe de mar y se llenó toda la cubierta de agua. No nos pasó nada. Se quedó en un susto. Toda la pesca del día y los aparejos quedaron flotando pero, cogimos todo y como estábamos a cuatro días de Vigo nos marchamos avante hasta allí.

- Usted vivió el famoso récord de descarga de un millón y medio de bocartes el 5 de abril de 1960

- ¿Cuáles son los mejores momentos en el barco?

- Cuando se pescaba y cuando se viene de marea a puerto. Cuando íbamos al pez espada no volvíamos a casa en dos meses. Y en la mar hasta los quince días se está bastante bien. Pero, de ahí en adelante, la gente se pone del mal humor, se estresa... porque es mucho tiempo fuera.

- La tripulación es otra familia

- En el barco se conoce la gente mucho mejor que los matrimonios. Sabes de qué pie cojea cada uno, si eres bueno o malo, si roncas, no roncas, si estas de buena o mala ostra. Convivir en un barco tantas ahora es como las familias y hay de todo, buenos, malos y regulares.

- ¿Y cómo es pasar de llevar los mandos de una embarcación a ser presidente de la Cofradía y defender los intereses del sector?

- Me fastidié con un golpe la cadera derecha y tenía 54 años. Llevaba toda la vida en mar y era lo que sabía hacer. Salió lo de la presidencia y como estaba en la junta de gobierno me presenté. La primera vez gané por un voto. Estuve de presidente 20 años.

- ¿Fue complicado el cambio?

- No es lo mismo. En la mar hay que pescar y aquí en tierra hay que negociar muchas cosas pero para eso estamos. Cuando estuve de presidente se hizo todo el puerto nuevo. Yo me llevaba muy bien con los políticos, tenía buena amistad, y como gustaba pedir, conseguí muchas cosas.

- Le tocó vivir como presidente el hundimiento del 'Nuevo Pilín'

-Fueron momentos de angustia. Cuando el barco se dio la vuelta, no sabíamos cómo estaba, si había gente viva dentro o no. Fue muy triste con toda la familia. Cuando aquello estaba de delegado del Gobierno, el santoñés, Agustín Ibáñez, y fuimos con él a hablar con los políticos. Estaba de presidente Zapatero.

- ¿Cómo ve el futuro del sector?

- La flota ha disminuido mucho. La gente mayor lo deja y los hijos no quieren ir a la mar. No hay relevo generacional. Por ejemplo, mis dos hijos están en el barco pero ninguno de mis nietos ha querido ir a la mar. Solo tengo un sobrino-nieto. A mí me hubiera gustado que estuvieran todos mis nieto y fuera un barco familiar.

- Usted ha sido muy feliz en la mar

- Si volviera a nacer, sabiendo todo lo que he vivido, volvería a ir a la mar. He vivimos momentos muy felices y también malos. Pero me lo he pasado muy bien. Yo iba a trabajar contento porque toda la vida me ha gustado ir a pescar.