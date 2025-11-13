El 'tasazo' de Santoña no podrá aplicarse en enero por recaudar «muy por encima del coste del servicio» El informe del secretario local en respuesta a las alegaciones de Vox y PSOE advierte que la modificación de la ordenanza debe ajustarse al «gasto real del servicio que se presta actualmente»

Ana Cobo Santoña Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:23 | Actualizado 16:37h.

El cobro del 'tasazo' de basuras a partir del año que viene está en el aire en Santoña. A pesar de que el Pleno aprobó inicialmente en junio la modificación de la ordenanza de residuos sólidos urbanos, en su respuesta a las alegaciones de los partidos de Vox y PSOE, el secretario municipal expone que «la nueva tasa no puede aplicarse desde el 1 de enero de 2026, pues se recaudaría un tributo muy encima del servicio». El funcionario manifiesta que «sería necesario que el Ayuntamiento devengue un tributo ajustado a los costes y gastos reales del servicio que se está prestando actualmente».

El portavoz de Vox en Santoña Salvador Sarabia ha dado a conocer este «contundente» informe del secretario, en el que se reafirma en lo que ya explicó en otro documento, que salió a la luz durante el citado debate plenario. El problema en Santoña radica en que el incremento de la tasa de basuras que plantea el equipo de gobierno de Santoñeses y PP -los vecinos pagarán un 52% más en el recibo-, además de contemplar en la futura factura una cuota variable (a sumar a la fija) en función del consumo del agua de cada vivienda, incluye los costes del futuro contrato del servicio de basuras, - el actual está caducado-, pero que ni siquiera ha salido a licitación.

Tanto Vox como PSOE y PRC votaron en contra en el Pleno y, apoyándose en el informe del secretario, hablaron de una actuación «ilegal», al prever que para comienzos de 2026 el nuevo contrato no va a estar en vigor. Esto supone que si se implementa el 'tasazo' sin que se preste el nuevo servicio, el ayuntamiento estaría recaudando un tributo muy por encima del coste real de la prestación, «algo totalmente ilegal», sostuvieron.

Tanto Vox como PSOE presentaron alegaciones al documento que han sido estimadas parcialmente. Sarabia explica que «el informe del secretario dice que el proyecto definitivo y los pliegos del servicio de recogida de residuos sólo urbano a contratar, sus costes y algunos criterios está aún en estudio y sin definir».

El técnico municipal refleja que, «a estas alturas, está claro es que el servicio que causa el devengo de la tasa no estará en activo para el 1 de enero de 2026, por lo que la nueva tasa no puede aplicarse desde ese fecha, ya que se recaudaría un tributo muy por encima del coste del servicio y eso es algo irregular, por lo que es necesario que se ajuste a los costes y gastos reales del servicio que se presta».

En cualquier caso, las alegaciones deben ser estudiadas también por el departamento Intervención, que dará un dictamen y, posteriormente, el expediente debe presentarse de nuevo el Pleno para su resolución y decidirse si procede la aprobación definitiva de la modificación de la tasa.

Por otro lado, el portavoz de Vox cree que se debe cambiar el criterio del cálculo de la tasa de residuos y establecer uno «más homogéneo», dado que la propuesta del equipo de gobierno va en función del consumo de agua y esto «tendrá un mayor impacto en las familias con niños pequeños y con personas dependientes al hacer un mayor gasto de este recurso».

Frente a ello, Sarabia apuesta por estimaciones basadas en el número de metros cuadrados de las viviendas o el número de habitaciones, con el fin de «no condenar a las familias a sufragar el sobrecoste del servicio».