Buruaga pide respetar la presunción de inocencia del alcalde de Santa María de Cayón Gastón Ruiz Gómez ha sido elegido alcalde de Santa María de Cayón por sexta vez. / / María Gil Lastra La presidenta del PP de Cantabria cree que las actuaciones que se le imputan a Gastón Gómez no son para suspenderle de militancia porque «aquí nadie ha metido la mano en la caja» EFE Jueves, 11 julio 2019, 17:47

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido este jueves que se respete el principio de presunción de inocencia para el alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez, y el trabajo de los jueces. Así ha valorado a preguntas de los periodistas el auto de apertura de juicio oral contra Gómez, investigado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con unas contrataciones realizadas por el primer edil entre 2007 y 2013 y para el que la Fiscalía de Cantabria ya ha solicitado nueve años de inhabilitación.

Sáenz de Buruaga ha destacado que el auto aún no ha sido notificado al interesado, por lo que no le parece «ni muy prudente ni muy adecuado» pronunciarse sobre una resolución cuyo contenido y alcance «no conoce», al tiempo que ha avanzado que «lo hará en su momento».

Sí ha recordado que los estatutos del Partido Popular prevén la suspensión de militancia en los casos en los que se proceda a la apertura de juicio oral por un delito de corrupción y ha considerado que las actuaciones que se le imputan al alcalde de Santa María de Cayón no lo son.

«En este caso no hay corrupción. Aquí nadie ha metido la mano en la caja, nadie está encausado por llevarse un solo euro, no hay ni se plantean adjudicaciones de obra o de servicios a cambio de nada, no hay tráfico de influencias, no hay contraprestación ninguna, no hay ni tan siquiera el más mínimo quebranto a las arcas públicas municipales», ha relatado.

Gómez está siendo investigado por un supuesto delito relacionado con diversas contrataciones municipales realizadas como primer edil entre 2007 y 2013 y la Fiscalía de Cantabria ya ha solicitado para él nueve años de inhabilitación por esta causa.

Para María José Sáenz de Buruaga se está hablando de contrataciones de personal que «podrán haber sido más o menos correctas», algo que «tendrán que dilucidar los tribunales».

«Pero desde luego en ningún caso constituyen ni estamos ante un supuesto de corrupción. Por lo tanto, lo que toca ahora es lo que toca en un estado de derecho: respetar el trabajo de los jueces, dejar que hagan su trabajo y mientras tanto respetar el principio de presunción de inocencia. Es lo que yo pienso y es lo que vamos a hacer», ha apuntado.