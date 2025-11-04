El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Protesta de vecinos contra el polígono de Briesa proyectado en Penagos y que afecta a otros municipios de la zona. L. A.

Cantabristas presenta alegaciones contra los eólicos que afectan a los valles pasiegos

La agrupación considera que los proyectos Américas 3 y 16 son incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y ponen en «grave peligro» el bienestar de la comunidad

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:28

El partido Cantabristas ha presentado alegaciones contra los polígonos eólicos denominados Américas 3 y 16, que afectarían a los municipios de Santa María de Cayón, ... Vega de Pas, Villafufre, Villacarriedo, Selaya, Santiurde de Toranzo, Villaescusa, Saro, Penagos y El Astillero. La agrupación defiende que los proyectos «son incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y social», al poner en «grave peligro» el bienestar de la comunidad, su patrimonio natural y cultural, y el equilibrio socioeconómico de la comarca«. En base a estos argumentos, solicitan la »anulación y archivo de los mismos«.

