Cantabristas presenta alegaciones contra los eólicos que afectan a los valles pasiegos

El partido Cantabristas ha presentado alegaciones contra los polígonos eólicos denominados Américas 3 y 16, que afectarían a los municipios de Santa María de Cayón, ... Vega de Pas, Villafufre, Villacarriedo, Selaya, Santiurde de Toranzo, Villaescusa, Saro, Penagos y El Astillero. La agrupación defiende que los proyectos «son incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y social», al poner en «grave peligro» el bienestar de la comunidad, su patrimonio natural y cultural, y el equilibrio socioeconómico de la comarca«. En base a estos argumentos, solicitan la »anulación y archivo de los mismos«.

En sus argumentos, Cantabristas alude a los efectos «negativos» que tendrían estas instalaciones sobre el desarrollo rural de los diferentes municipios, «provocando el incremento de la despoblación del mundo rural, ya que se generan entornos menos atractivos para vivir, lo que llevaría al empobrecimiento y la consecuente pérdida de valor de las propiedades e inmuebles».

Desde el punto de vista medioambiental, esgrimen. «el equipo jurídico del partido ha detectado incumplimientos de la Ley del Paisaje de Cantabria, así como de las leyes que regulan la preservación de hábitats naturales y la biodiversidad, especialmente la ornitológica». Además, evalúan negativamente «el impacto hidrológico» que tendrían los citados planes, lo que comprometería «la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos locales; su riesgo de destruir o dañar yacimientos megalíticos presentes en el área de implantación de los molinos eólicos; o su gran impacto acústico».

Informes desfavorables

Cabe señalar que el Gobierno de Cantabria ha emitido informes sectoriales desfavorables acerca del polígono Briesa, proyectado en Burgos pero cuya infraestructura recorre algunos de los ayuntamientos cántabros citados. Así lo ha dado a conocer recientemente el consejero de Fomento, Roberto Media, quién indicó que la respuesta del Ejecutivo regional en materia de medio ambiente y de planificación territorial y de paisaje es un no rotundo, que tendrá que ratificar el Ministerio. El proyecto se ha topado desde el principio con una fuerte oposición ciudadana, que ha mostrado su rechazo mediante movilizaciones y la presentación de cinco mil alegaciones.

El pasado mes de octubre, la Asamblea de Valles Pasiegos y sus 17 ayuntamientos mostraban su disconformidad con estos proyectos ya hacían frente común para frenarlos, sumando fuerzas junto al colectivo ciudadano 'Son gigantes'.