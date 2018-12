Comienza el estudio geológico para el aparcamiento de la Plaza de Somo La sonda que hace los trabajos de cata : Una empresa inició esta semana las catas del subsuelo, aunque el Ayuntamiento insiste en que la obra no se hará por el momento HÉCTOR RUIZ Sábado, 1 diciembre 2018, 07:52

El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar ha iniciado esta semana las catas para el estudio geológico del subsuelo de la plaza de Somo, donde está proyectado un aparcamiento subterráneo de 250 plazas al que se oponen parte de los residentes de la zona. Aunque el Ayuntamiento aplazó su intención de construir esta instalación de inmediato, tras las protestas del pasado octubre, el inicio de las catas indica que no ha dado la espalda del todo al proyecto. No obstante, el alcalde, Francisco Asón (PRC), aclaró ayer a este periódico que la realización de las prospecciones no implica que la instalación vaya a ver la luz.

A finales del primer trimestre de este año, el equipo de gobierno de Ribamontán al Mar (PRC) anunció su firme intención de reformar la plaza deportiva del centro del pueblo para, además, construir un aparcamiento subterráneo con cerca de 250 plazas y un coste de dos millones de euros. Tras conocerse la noticia, durante el verano comenzaron a aparecer las primeras protestas de una urbanización cercana, mediante carteles que decían «no» a la instalación. A la par, se desarrolló una concentración de los vecinos de la plaza, el pasado octubre, para rechazar el proyecto.

Los que se manifestaron en contra del subterráneo, que trasladaron una lista de firmas al Consistorio, eran en su mayoría propietarios de alguna residencia cercana al lugar donde se ejecutarían las obras. La principal preocupación, entre otras quejas, era que no se hubieran realizado los estudios pertinentes que avalasen que la construcción no fuera a producir daños a sus edificios, teniendo en cuenta que se encuentran cerca de un arenal como es el de Somo.

En ese momento, el alcalde quiso dejar claro que se llevarían a cabo todos los estudios necesarios. Ahora el Ayuntamiento ha encargado dicho trabajo a la empresa Icinsa, que empezó a mediados de esta semana con las catas, y esperan que finalicen antes de la segunda quincena de diciembre. El regidor no precisó el gasto que supone este trabajo previo pero «tampoco es tanto», opinó.

Al preguntarle sobre su intención de sacar adelante la iniciativa, Asón restó importancia a los estudios que actualmente se están llevando a cabo. «El proyecto se va a redactar, otra cosa es que luego se haga o no se haga», remarcó.

Desde que el proyecto se anunciara hace meses, el compromiso de los regionalistas por convertir el aparcamiento en una realidad ya en marcha en esta legislatura se ha esfumado. «Si vemos que hay en el pueblo dos mil personas contrarias al aparcamiento, no se hará», comentó Asón en unas declaraciones públicas a El Diario Montañés el pasado octubre, tras las protestas, aunque siempre ha defendido que la instalación es «necesaria». A la par, el regidor también reconoció que el proyecto no se hará ahora, retrasando la decisión sobre su continuidad a la cita con las urnas. «En el mes de mayo se celebrarán las elecciones y en las mismas los vecinos se pronunciarán de una forma democrática sobre la conveniencia o no de la ejecución del proyecto», dijo en respuesta a una pregunta plenaria planteada por Iniciativa Vecinal.

Durante los últimos seis meses, el Ayuntamiento ha presentado primero la idea de ejecución para convocar seguido un concurso de ideas, cuyas propuestas se expusieron a consideración del público mediante la instalación de una urna, aunque el Consistorio tampoco ha hecho aún públicas las votaciones.