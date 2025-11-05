Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima Una patrulla de la Guardia Civil le dio el alto por su actitud sospechosa y encontró la droga y el arma en el cacheo

Mariña Álvarez Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:33 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un conductor que circulaba por Hazas de Cesto armado y con droga en el coche. Era un vecino de Piélagos de 53 años, al que se atribuye un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Fue el pasado 30 de octubre cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana vio en Hazas un vehículo con una persona en su interior «que les causó sospechas». Cuando los agentes procedieron a identificar al ocupante, reaccionó «de forma extraña y nerviosa», según relata hoy la Guardia Civil. Entonces, registraron el coche. Dentro del maletero y oculta en una caja encontraron una pistola de fuego real, del calibre 9 mm. Y en el cacheo del hombre le hallaron en un bolsillo una bolsa que contenía casi 33 gramos de cocaína, además de 4.300 euros en billetes de 50 euros. Piensan que este dinero podría proceder de la venta de dosis. Acto seguido, este individuo fue detenido.

Dado el origen desconocido del arma de fuego intervenida, y por si hubiera estado relacionada con algún otro hecho delictivo, la pistola fue remitida al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis.