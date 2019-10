Dimite la dirección del Centro Rural Agrupado de Peña Cabarga D. Pedriza La directora y la jefa de estudios registran su renuncia por un conflicto derivado de la distribución del horario no lectivo | CC OO reclama a la Consejería que apoye al equipo directivo y que se regule esta cuestión MADA MARTÍNEZ Viernes, 11 octubre 2019, 17:34

La dirección del CRA (Centro Rural Agrupado) de Peña Cabarga (que presta servicio a 80 alumnos entre Infantil y Primaria, y que cuenta con sedes en Heras y San Salvador) ha dimitido.

En el origen de esta marcha, que se registró el pasado martes, hay un conflicto, latente desde el pasado curso, sobre la gestión de la jornada continua en el centro. Comisones Obreras denuncia esta situación que atribuye a «discrepancias con la distribución del horario no lectivo después del servicio de comedor escolar», según explica Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO en Cantabria.

El problema se genera por la hora no lectiva que sucede al comedor escolar, entre las 15.30 y las 16.30 horas. Si bien el pasado curso, y tras una negociación conjunta, Educación contrató un monitor para atender a los alumnos en ese tramo no lectivo, este año la situación ha cambiado, explica Sánchez. «Este año, no ha contratado a un monitor ni -a modo de alternativa- se ha convocado una vacante parcial con perfil de tarde», añade, por lo que el conflicto salta toda vez que haya alumnos en el centro durante -dos al menos, según el sindicato- esa hora: «Las funciones del equipo docente son muy claras y están recogidas en la normativa educativa así como también la distribución del horario lectivo y complementario y, entre nuestras tareas, no se recogen aquellas que tienen que ver con el mero cuidado del alumnado fuera del horario lectivo«, indica el Conchi Sánchez sobre las tareas del profesorado.

El sindicato reclama a la Consejería de Educación y FP dos cosas: por un lado, «que apoye al equipo directivo», y, por otro, que la administración establezca unas «instrucciones claras y precisas» para regular la función del profesorado en centros con jornada continuada.

La dimisión, entiende el sindicato, podría haberse evitado con la mediación de la Consejería. Por su parte, desde Consejería se explica que hasta que la inspección no intervenga y la consejera Marina Lombó no ratifique la dimisión, la directora sigue en el cargo, y atribuye este paso a una decisión de ámbito personal.