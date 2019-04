Entrambasaguas sigue sin respuesta a su petición de ampliar los servicios médicos La Consejería de Sanidad se comprometió en julio a estudiar la concesión de servicio de extracciones de sangre y pediatríaen el municipio HÉCTOR RUIZ Martes, 9 abril 2019, 07:28

Sin novedades y con el teléfono colgado. Así se encuentra el Ayuntamiento de Entrambasaguas desde que el pasado mes de julio la consejera de Sanidad, Luisa Real, anunciara que valoraría la ampliación de servicios asistenciales en el consultorio médico del municipio. Una reivindicación que la alcaldesa, María Jesús Susinos (PP), solicita al Gobierno regional desde «el comienzo de esta legislatura», y por el que hasta el momento no ha recibido una respuesta en firme. «Llevo intentando reunirme con la consejera desde octubre para que me dé una contestación, supongo que si no me ha atendido es porque no hay una respuesta afirmativa», comenta la regidora.

Las demandas en Entrambasaguas se concretan en añadir un servicio de extracciones de sangre y, por otro lado, ofrecer unos días a la semana de atención pediátrica. Ambas son cuestiones que llevan tratándose en los despachos de Sanidad desde 2015, momento en el que el Ayuntamiento se hizo cargo de una reforma del consultorio médico de cerca de 200.000 euros gracias a la cual se habilitó en el edificio capacidad suficiente para albergar los servicios requeridos.

«Nosotros desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo que podíamos, incluida la reforma del centro de salud, y ahora necesitamos que la Consejería ponga también de su parte», recalca la alcaldesa. Aunque en la última reunión que mantuvo con Real a comienzos del pasado verano la titular de Sanidad se comprometió a estudiar la propuesta, «a fecha de hoy no he vuelto a tener más noticias, ni sobre el pediatra que dijo que nos mandaría ni de si me ha agilizado algo en lo referente a las extracciones de sangre», apunta la regidora.

La cobertura de ambas necesidades serviría para evitar que los vecinos deban trasladarse hasta Solares y «aliviaría su centro médico», recalcó Susinos. Sobre todo porque Entrambasaguas es uno de los municipios que más crece de Cantabria, y muchas de las familias que llegan están formadas por parejas jóvenes con hijos. Tanto es así que, dado que su población ha sobrepasado la barrera de los 5.000 habitantes, en la próxima legislatura habrá 13 concejales en lugar de los 11 actuales.

El consultorio de Entrambasaguas pertenece a la Zona Básica de Salud (ZBS) de Cudeyo, que tiene una población adscrita de 21.340 personas. De hecho, parte de su personal sanitario hizo llegar una carta de congratulación −firmada por 20 trabajadores− para Susinos por los trámites que estaba realizando para trasladar a Entrambasaguas algunos de los servicios porque «ellos también ven que en Solares están saturados», valora Susinos.

«No estamos pidiendo un imposible, es algo muy razonable y necesario» valora. Asimismo, Susinos hace hincapié, de manera insistente, en que «todo está preparado en nuestro consultorio», que cuenta con tres despachos y una sala de extracciones, a la que hasta ahora no se le da uso. «Nuestra enfermera se tiene que trasladar hasta Solares, al igual que los vecinos, en lugar de sacar aquí mismo las muestras, donde ya hay todo lo necesario para que pueda hacer su trabajo», zanja la alcaldesa.