En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
Santander
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:58
Un transportista se encuentra en estado crítico y en coma inducido en la UCI de Valdecilla tras sufrir un atropello el martes en el aparcamiento ... de camiones del área de servicio Los Arcos, en Anero, en el municiìo de Ribamontán al Monte. El accidente ocurrió sobre las doce de la mañana, cuando la víctima, de 49 años, fue a cruzar hacia la zona de restauración del área de servicio tras aparcar el camión que conducía y una furgoneta le embistió.
El propietario del grupo Los Arcos, Alfonso Fernández, ha relatado a Europa Press que sufrió un golpe «brutal» que le desplazó unos «35 metros», y le provocó diversas contusiones por todo el cuerpo, incluido un fuerte golpe en la cabeza. La grabación de las cámaras del establecimiento, revisada para la investigación, parece indicar que el conductor de la furgoneta no vio al hombre cuando cruzaba, ya que no se aprecia que frenara.
