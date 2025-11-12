El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aparcamiento de camiones de Anero Alberto Aja

En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

Un transportista se encuentra en estado crítico y en coma inducido en la UCI de Valdecilla tras sufrir un atropello el martes en el aparcamiento ... de camiones del área de servicio Los Arcos, en Anero, en el municiìo de Ribamontán al Monte. El accidente ocurrió sobre las doce de la mañana, cuando la víctima, de 49 años, fue a cruzar hacia la zona de restauración del área de servicio tras aparcar el camión que conducía y una furgoneta le embistió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  2. 2

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  3. 3

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  4. 4

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  5. 5

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  6. 6

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  7. 7

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  8. 8

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  9. 9

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  10. 10

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero

En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero