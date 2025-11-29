Hallados los restos de los tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones

Encontrados los restos de los tres soldados republicanos que se buscaban desde el miércoles en el cementerio de Mirones, en el municipio cántabro de ... Miera. Los trabajos para localizar, exhumar e identificar los cuerpos de Cecilio, Luis y Alejandro han dado sus frutos y, durante la jornada de ayer, tal y como celebró Jorge Suárez, presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad, «hemos encontrado más que restos». Es una «grandísima noticia para las familias», asegura, no solo por el hallazgo en sí mismo, sino porque «se encontraban en el punto concreto y las posturas que describía la documentación que teníamos».

La exhumación, que promovió esta asociación a petición de las familias y que financia la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España, llega con este hito a su punto intermedio. El siguiente paso es «realizar las comprobaciones genéticas de los restos con las muestras que ya ha tomado la Sociedad Científica a los familiares». Así, en torno al mes de enero, «podremos comprobar si las muestras son suficientes para certificar las coincidencias genéticas y entregar los cuerpos a las familias». Por fin, dice Suárez, «cerrarán un círculo, pudiendo enterrar dignamente y donde quieran a los tres soldados».

El proceso ha sido «tedioso», por el rigor que requiere una actuación de este tipo. La empresa que ejecuta la exhumación, Aranzadi, «documentaba cada paso que se daba, con fotografías, etiquetas... Es una actuación científica, por eso se requiere de expertos».

Y no es el único inconveniente que ha retrasado la tan esperada la noticia. El jueves por la mañana, los arqueólogos y miembros de la asociación que estaban en el cementerio de Mirones tuvieron que paralizar los trabajos durante «cerca de cuarenta minutos». En el lugar se personó, «de oficio», una inspectora de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Cantabria, según indican fuentes del Ejecutivo. Desde Héroes de la República y la Libertad critican que «trató de paralizar las obras sin ninguna resolución que lo permitiera», mientras que el Gobierno regional explica que «fue un proceso rutinario» y que la inspectora «solo requirió la documentación que acreditara que tenían permiso, porque no había llegado ninguna notificación a Cantabria de que comenzaban las obras». Los trabajos se retomaron, cuentan desde la asociación, «por la intervención del fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez, que llegó al cementerio al poco tiempo de que la inspectora de Patrimonio se fuera y nos explicó que, sin una resolución, no se podía paralizar el proceso».

Precisamente Yáñez, en declaraciones a El Diario Montañés, ha confirmado que fue él, «con las pertinentes diligencias de la investigación», quien asumió «la responsabilidad y ordené que los trabajos continuasen». El fiscal explica que «la exhumación se paralizó sin un requerimiento, ni ningún rigor, por una persona que no se identificó ni portaba alguna credencial» y que «si no llego a estar presente, la situación hubiera sido diferente, se hubiera dilatado más en el tiempo dar con los restos de estos tres soldados».

Desde Gobierno cántabro desmienten que la intención de la inspectora fuera paralizar los trabajos. Y el fiscal insiste en que «no acepté que las víctimas vieran esta reparación frustrada sin ninguna orden de una autoridad competente con una investigación en curso».