Expertos de Aranzadi en el cementerio de Mirones. Juanjo Santamaría

Hallados los restos de los tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones

Una inspectora de Patrimonio del Gobierno de Cantabria se personó en el lugar y los trabajos se paralizaron hasta que el fiscal de Memoria Democrática ordenó que se retomaran

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Encontrados los restos de los tres soldados republicanos que se buscaban desde el miércoles en el cementerio de Mirones, en el municipio cántabro de ... Miera. Los trabajos para localizar, exhumar e identificar los cuerpos de Cecilio, Luis y Alejandro han dado sus frutos y, durante la jornada de ayer, tal y como celebró Jorge Suárez, presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad, «hemos encontrado más que restos». Es una «grandísima noticia para las familias», asegura, no solo por el hallazgo en sí mismo, sino porque «se encontraban en el punto concreto y las posturas que describía la documentación que teníamos».

