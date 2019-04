Liérganes no tendrá pérdida desde la autovía El Gobierno informó de que se colocará señalización turística homologada en carretera HÉCTOR RUIZ Sábado, 6 abril 2019, 14:57

El destino de Liérganes ya no pasará desapercibido para los conductores que circulan por la autovía del Cantábrico. La villa está cerca de contar con su propia señalización en la carretera. Con ello se cumple una petición que el Ayuntamiento realizó hace dos años a la Consejería de Turismo, que ahora ha comunicado por escrito al Consistorio que su solicitud de Señalización Turística Homologada (Sistho) sale adelante. No se trata de la única noticia reciente vinculada al turismo en Liérganes, que es uno de los municipios escogidos para protagonizar una serie de sellos de Correos dedicada a los Pueblos más Bonitos de España.

Las dos nuevas señales, con un color distintivo marrón, que se colocarán en la autovía A-8 serán instaladas próximamente, una vez que se firme un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el de Industria, Comercio y Turismo. Será la Dirección General de Turismo del Gobierno regional quien se encargue de la elaboración del proyecto, en el que se incluirá la geolocalización de las señales.

El Ayuntamiento formalizó la petición para instalar carteles indicativos hace dos años

De esta manera el Ayuntamiento de Liérganes ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Fomento para colocar carteles en la autovía A-8 y en la carretera nacional 634 para promocionar su casco histórico e indicar «que hay una villa artística y monumental digna de ser visitada», según resaltó el alcalde, Santiago Rego. Al mismo tiempo, el Gobierno regional también señalizará con indicativos marrones la carretera autonómica de su competencia.

Con ello, Liérganes es uno de los 120 lugares de Interés Cultural que ha conseguido pasar a formar parte del catálogo del Sistema de Señalización Turística Homologada en España. Sólo cuatro de esos nuevos puntos pertenecen a Cantabria: Bárcena Mayor, la villa de Noja, la cueva del Pendo en Escobedo de Camargo y Liérganes.

Por su parte, el regidor agradeció a la directora general de Turismo del Gobierno regional, Eva Bartolomé, que su departamento haya defendido «con éxito» la propuesta de Liérganes ante la Administración del Estado. De hecho, Rego, señaló a través de un comunicado que «conseguir en poco más de dos años un Sistho es un tiempo récord».

No obstante, desde la Asociación de Hostelería de Liérganes, su presidente José Manuel Fernández Hoz, recordó que durante la pasada legislatura, el anterior equipo de gobierno, ya comenzó a realizar reuniones con el Ejecutivo regional para solicitar la debida señalización. «Los hosteleros trasladamos esta necesidad al Consistorio cuando se inauguró la autovía, no se explica que Liérganes no estuviera ya dentro del catálogo», comenta Fernández. Eso sí, desde la Asociación reconocen que el mérito de que finalmente se vaya a colocar los carteles es de la actual Corporación municipal.

Numismática

Cuando algún despistado circule ahora por la autovía encontrará un cartel animándole a visitar Liérganes. Asimismo, habrá otros que tal vez lleguen a la villa a través de una carta. Todo porque Correos ha emitido una serie dedicada a los miembros de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España.

Se trata del cuarto año consecutivo que se lleva a cabo esta iniciativa y, en esta ocasión, los diseños realizados tienen como protagonistas a cuatro núcleos urbanos: Covarrubias, Burgos; Laguardia, en Álava, y Ujué-Uxue, Navarra; junto a Liérganes. Todos ellos forman un desplegable en forma de acordeón que presenta cuatro sellos autoadhesivos −uno por pueblo− más una viñeta en formato de postales antiguas. En el caso concreto de la villa cántabra, su Ayuntamiento escogió el Puente Mayor como icono para ser estampado en las cartas y viajar por los buzones del mundo.

Desde la Asociación de Hosteleros igualmente su presidente destacó los beneficios de proyectos como el de los timbres. «Siempre hemos estado de acuerdo con crear Marca y que el nombre de Líerganes exista», insistió Fernández.

Liérganes forma parte de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España desde enero de 2016. Se trata de una proposición que llevó al pleno el equipo de gobierno actual, Unión por Liérganes y Pámanes (ULP) y que fue respaldado por el grupo regionalista.