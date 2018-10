Nunca es tarde para dar el primer 'click'

María Luisa Eresa esta semana tiene algo nuevo que contar a sus nietos. A sus 66 años ha manejado por primera vez en su vida un ordenador. «Me veo algo torpe porque empiezo de cero», reconoce junto al resto de sus compañeros. En total son 10 alumnos, todos ellos mayores de 50 años, los que se han inscrito en el proyecto 'MayorClick' en Entrambasaguas y que también se va a desarrollar durante las próximas semanas en Medio Cudeyo y Riotuerto. La iniciativa está organizada por la Asociación la Columbeta en colaboración con los respectivos Ayuntamientos y cuenta con la subvención del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) y el Servicio Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

«Hasta ahora no me había animado porque estaba ocupada cuidando de mis nietos, pero en estos momentos me encuentro en una fase en la que me ocupo más de mí misma», explica María Luisa Eresta sobre su decisión de empezar a adentrarse en el mundo de la informática. No es la única que se enfrenta por primera vez a este reto repleto de 'links', programas y signos. También es el caso de Celestino Fernández –vecino de Riotuerto– que ha decidido sacar de la caja en la que estaba guardado el antiguo ordenador de su hijo para darle una segunda vida. Tras superar la lección inicial de este lunes, Fernández no dudaba en reconocer que le «suena a chino todo esto», por lo que es consciente de que no va a ser fácil «aprender y familiarizarse» con las enseñanzas.

Sin embargo, tanto Fernández como Eresa y el resto de sus compañeros, con su decisión de empezar, ya han dado el paso más importante. «La mayor barrera es arrancar», asegura el profesor de los talleres, Pedro Pérez, que mantiene que en los primeros contactos «hasta el manejo del ratón se hace complicado». Por lo que, aunque las clases son grupales, se adaptan al nivel particular de cada uno de los participantes. A pesar de ello, María Luisa es incapaz de evitar entrar en comparaciones con el resto. «Me cierro un poco porque veo que los demás están más sueltos», reflexiona.

Una de sus compañeras con más experiencia es Mila Ortiz, que comenzó con lecciones de informática hace algo más de cinco años pero, tal y como ella insiste, «hay cosas que se olvidan por la falta de práctica». Por ello, Ortiz se maneja mejor con el móvil que con el ordenador, algo que es frecuente entre los asistentes a 'MayorClick', tal y como valora el profesor.

En Riotuerto las clases tienen lugar en la Biblioteca de La Cavada los lunes por la mañana.

Motivaciones

'MayorClick' ofrece nociones básicas de informática, manejo de internet, talleres de ofimática y, conjuntamente, se preparan seminarios sobre redes sociales. «Sobre todo mi pretensión es que aprendan a hacer trámites de administración en la oficina electrónica y otras cuestiones como pedir cita en el médico a través de internet», concreta el responsable de los talleres.

Sin embargo, las motivaciones que se suelen dar para inscribirse en el proyecto son distintas. «Hay unos pocos con inquietudes laborales», señala Pérez, pero la mayoría supera los 60 años y busca otro tipo de funciones. «Ahora para cualquier cosa te piden un correo electrónico», señala uno de los vecinos de Riotuerto, Ramiro Corral, que reconoce que «hasta hace poco era bastante reacio a aprender informática». No obstante, Corral se percató de que «hay que estar al día porque sino no eres nadie».

Por su parte, otras como Ludi García, que forma parte de la organización de varias actividades para sus vecinos de Entrambasaguas, ven en el ordenador una herramienta para sacar adelante distintos proyectos. «Por ejemplo uso internet para reservar restaurante o buscar lugares para realizar algunas jornadas», comenta García a la vez que comenta que la mayoría de presentes en el curso de informática de Entrambasaguas se han inscrito gracias a que ella les ha animado a hacerlo.

Lo que por el momento no se atreven muchos de los alumnos del programa es a hacer compras a través de internet. «No lo hago por miedo a liarme, así que siempre hace ese tipo de transacciones mi hija», matiza García. Algo parecido a lo que le ocurre a Mila Ortiz, que también recurre a la ayuda de su hija para las compras. «De todas formas, no quiero meterme en ese mundo porque sé que acabaría comprando de todo, es una maravilla lo mucho que hay en internet», explica entre risas Ortiz.

Los talleres ofrecen nociones básicas de informática La Columbeta, Asociación sin ánimo de lucro que gestiona programas y proyectos de carácter social para favorecer el desarrollo rural de Cantabria, es la encargada de organizar el programa 'MayorClick'. Lo hace con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos en los que tiene lugar la iniciativa y con la subvención del Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Empleo. Las clases han comenzado esta semana en los municipios de Riotuerto y Entrambasaguas. En el primero las clases tienen lugar los lunes en la Biblioteca Municipal de La Cavada de 11.15 a 12.45 horas. Entrambasaguas por su parte ofrece dos grupos los martes a las 9.30 y 11.30 horas. Respecto a Medio Cudeyo, las clases en las Antiguas Escuelas de Heras ya arrancaron la pasada semana, en horario de 11.30 a 13.00 horas los viernes. Los miércoles a partir de las 9.15 horas es el turno de Sobremazas y, por último, también hay un grupo en las antiguas escuelas de Hermosa los miércoles a las 11.15 horas. Todos los cursos del proyecto 'MayorClick' están compuestos por un total de cinco sesiones.

Por su parte, Luis Mogollón, uno de los alumnos más aventajados de Riotuerto, ya hace muchas gestiones bancarias a través del ordenador. En su caso, lleva años de práctica delante de la pantalla. «Sobre todo cuando es invierno y tengo tiempo libre lo dedico a esto», comenta Mogollón, que también aclara que «con esta edad nos cuesta empezar, pero luego te pica y quieres aprender más».

El tiempo libre es el que llevó a las aulas también, por ejemplo, a Celestino Fernández y María Luisa Eresa. De hecho ella insiste en que «estar activa y tener la cabeza ocupada es la mejor medicina, contra eso las farmacias tiene poco que hacer». Proyectos como 'MayorClick' ofrecen esa oportunidad de seguir aprendiendo cuando ya estás en la edad de enseñar.