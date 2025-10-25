Riotuerto, vuelve ser la sede del voluntariado regional

L.A. Sábado, 25 de octubre 2025, 17:23 Comenta Compartir

La bolera cubierta de La Cavada ha vuelto a ser un escaparate de las ONG y de los programas de voluntariado que se llevan a cabo en muchos ámbitos sociales de la región. El municipio consolida así una feria, que celebra su segunda edición, y en la que participaron ayer una veintena de organizaciones humanitarias, animalistas o ambientales cuyo objetivo es hacer un mundo más solidario y mejor.

Durante la jornada se realizaron ponencias y se hicieron todo tipo de talleres para dar a conocer el trabajo que realizan a pie de calle estas organizaciones y dar visibilidad a sus proyectos más inmediatos.

Tal y como destacó el edil de Participación Ciudadana de Riotuerto, Israel Ruiz Salmón, con esta iniciativa se ha pretendido «dar protagonismo a las entidades y las personas que las conforman».

Por último, el edil destacó que la feria sitúa a Riotuerto «como un municipio atento a las realidades que nos rodean y que no entran dentro de lo conocido como 'norma'».