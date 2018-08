Los vecinos convocan una protesta contra el futuro aparcamiento de Somo Algunos vecinos de la plaza donde se va a construir el aparcamiento han colocado carteles mostrando su oposición al proyecto. / H. R. La reunión de afectados para informar tendrá lugar esta tarde en la plaza donde está proyectada la obra HÉCTOR RUIZ SOMO. Martes, 28 agosto 2018, 07:39

«No al parking», piden carteles que están colgados junto a las toallas de la playa en tres viviendas que rodean la pista deportiva de baloncesto de Somo. Un posicionamiento en contra que hoy quedará reflejado en una concentración, convocada por iniciativa de algunos vecinos del pueblo, y que pretende comenzar con una recogida de firmas en contra del aparcamiento subterráneo, que consta de 250 plazas y un presupuesto de partida superior a los dos millones de euros. Al respecto, el equipo de gobierno (PRC) reconoce que sabe de ese sector que no está de acuerdo con el proyecto, pero restan importancia a la concentración.

El anuncio de la reunión de vecinos, que tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en la plaza deportiva donde está planeada la construcción de la infraestructura, se publicó este domingo en redes sociales y en algunos carteles colocados por Somo. El organizador es Raúl Zamanillo, que desde hace cinco años es propietario de una segunda vivienda en el pueblo, junto a otros cinco vecinos. Su iniciativa surgió al reparar en «los muchos comentarios en internet en contra del aparcamiento».

Con la concentración de hoy Zamanillo pretende conocer «las sensaciones del resto de vecinos». Ya que, en su opinión, «hay ciertas carencias de información». En concreto, hace referencia a la falta de estudios, tanto económicos como geológicos, que avalen la viabilidad de las obras. El planteamiento es comenzar con una recogida de firmas para, después «informarse de cuáles son los pasos a seguir».

El equipo de gobierno conoce las quejas de este sector, pero les resta importancia

La teniente de alcalde, Araceli Colina, recuerda que los estudios geológicos se solicitarán una vez que comience la redacción del proyecto definitivo, algo que no tendrá lugar hasta que haya terminado la exposición de ideas que se está llevando a cabo durante ese mes en el Aula de Cultura de Somo. A su vez, incide en que en dicho espacio, abierto de lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas, se pueden depositar opiniones en un buzón de sugerencias.

Posicionamiento

Por su parte, la oposición, aunque no se compromete, por el momento, de manera formal con el movimiento emprendido por el grupo de vecinos, sí que se ha hecho eco de la convocatoria de esta tarde desde sus redes sociales. Sin embargo, tanto Partido Popular como Iniciativa Vecinal por Ribamontán al Mar señalan que «son muchos» los vecinos que están en contra del aparcamiento. A pesar de ello, la necesidad de remodelar la plaza parece estar fuera de dudas.

En lo que respecta a los populares, el presidente de la Junta Local, Javier Hoz, adelanta que «probablemente la de hoy será la primera reunión de varias, porque es una gente muy reivindicativa y, seguramente, terminen formando una asociacion». Sin embargo, matiza que su partido todavía tiene que valorar si se une al movimiento. Sobre todo porque insiste en que «la gente se está posicionando en contra y a favor sin tener la información completa», algo que achaca a que «ha habido una falta de diálogo por parte de los regionalistas».

Iniciativa Vecinal, sin embargo, mantiene su postura contraria al aparcamiento, manifestada en varios comunicados a lo largo de las últimas semanas, e insiste en la necesidad de buscar otras opciones que den salida al problema de estacionamiento que tiene lugar en Somo «un mes al año». De hecho, su portavoz, Pilar Quintanal, insiste en que «era necesario que los vecinos se juntaran para crear una plataforma». No obstante, la edil agradece que los regionalistas hayan colocado el buzón de sugerencias porque «es un paso que den opciones a la gente, algo que no hacían hasta hace no mucho».