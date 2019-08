Vecinos de Somo rechazan una posible antena de telefonía junto a sus casas Pancarta situada en una de las viviendas de la calle Arna de Somo, en cuyas cercanías podría ubicarse la antena de telefonía. / Sane Desde el Ayuntamiento piden «paciencia» dado que el proyecto es «una de las posibilidades» y su expediente se encuentra en una fase «muy inicial» HÉCTOR RUIZ Somo Miércoles, 7 agosto 2019, 07:18

Las alarmas han saltado para algunos vecinos del monte Arna de Somo ante la posibilidad de que instalen junto a sus casas una antena de la empresa Telefónica. De convertirse en realidad, la torre serviría para acabar con los problemas de cobertura en la localidad, que desde el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar destacan que se localizan «en una zona de sombra». A pesar de que todavía este proyecto se encuentra en una fase muy inicial y falta el desarrollo de un expediente en firme, un grupo de vecinos ya ha contratado a un abogado que les represente y han iniciado una recogida de firmas en internet para frenar una iniciativa que les genera inquietud por la implicación que podría tener «en su salud y en el entorno».

«Es una realidad que en la mayor parte de Somo hay problemas de cobertura telefónica», recalcó al respecto la teniente de alcalde y portavoz regionalista, Araceli Colina. De hecho, afirmó que de manera frecuente se producen quejas al respecto, «esta misma semana sin ir más lejos». Por ello, relató la edil, Telefónica se puso en contacto con el Consistorio para proponer soluciones. «Una de las posibilidades», y la que por el momento parece que más fuerza está cogiendo, es la de instalar una antena en un terreno de propiedad municipal situado en el monte Arna, donde se encuentra el depósito de agua.

«La gente se está adelantando, el proyecto es una idea para la que falta aportar garantías» Araceli colina | Primer teniente de alcalde

La sombra de la antena preocupa a algunos vecinos de la zona. Tal y como aseguró a este periódico un portavoz que ha preferido mantenerse en el anonimato, «a finales de julio» presentaron con ayuda de un abogado un escrito en el Ayuntamiento firmado por «20 familias» para demandar acceso a toda la información sobre el proyecto. «Este es un entorno natural y nos preocupa el impacto que la torre pueda tener en él, además según la información a la que he tenido acceso la tecnología 5G resulta más dañina», manifestó el portavoz. Por el momento los vecinos han empezado a elaborar pancartas −una de ella se pudo ver entre el público del Derby de Loredo celebrado el pasado fin de semana− y se ha iniciado una petición en la plataforma Change.org, donde al cierre de este periódico habían recolectado casi 300 firmas.

«Pedimos que se aporte más información al proyecto y se valoren otras alternativas» Pilar quintanal | Portavoz de iniciativa vecinal

Ante el rechazo que está provocando la antena, la teniente de alcalde pide paciencia. «La gente se está adelantando», valoró al respecto. De hecho, hizo hincapié en que «el proyecto no tiene nada que ver con el 5G, es de cobertura telefónica y no será una torre de 30 metros como dicen». Asimismo, puntualizó que todavía «falta de llegar mucha documentación por parte de Telefónica con garantías, porque somos los primeros preocupados en que no ocasione problemas de salud».

El proyecto todavía no se ha tratado en un pleno municipal, dado que «es una de las opciones que se barajan y es una idea que hay que justificar», puntualizó Colina. No obstante, sí que se puso al corriente al resto de grupos de la Corporación municipal en una comisión informativa celebrada la pasada semana. Iniciativa Vecinal por Ribamontán al Mar, fruto de dicha reunión, publicó en sus canales de comunicación que la empresa ya ha solicitado la licencia de instalación y la parcela está clasificada de infraestructuras, «por lo que es compatible»; aunque su concesión, de salir adelante, deberá aprobarse en sesión plenaria.

Desde Iniciativa, además, confirmaron que «hemos recibido quejas de numerosos vecinos». Asimismo, su portavoz, Pilar Quintanal, trasladó su preocupación por el impacto que la torre pueda ocasionar en el enclave. No obstante, remarcó que por el momento lo único que piden desde su formación es «contar con más información sobre prestaciones, población beneficiada y valoración del impacto paisajístico y en la salud de la población». A la par, esperan que «se tengan en cuenta otras alternativas». El otro partido de la oposición, el Partido Popular, no quiso posicionarse al respecto porque «falta información».

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Somo, José Ramón González (PRC), confirmó los problemas de cobertura telefónica y de internet que existen en el pueblo. Al mismo tiempo apuntó que «no hay nada decidido, pero la gente lo da por hecho y ya sabe dónde se va a instalar la antena».