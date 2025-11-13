El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Sáenz de Buruaga, este jueves, junto a autoridades regionales y locales, en la antigua estación de Yera. J.Cavia

Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»

La presidenta coloca la primera piedra de la senda verde desde la estación de Yera al túnel, de más de 4 kilómetros de longitud y 3,7 millones de euros de inversión

Francisco Fernández-Cueto

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

«Por fin llegan las máquinas al túnel de La Engaña», destacó hoy la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), durante el ... inicio de la obra de construcción de la vía verde, que unirá la estación de Yera con el túnel de La Engaña, con una inversión de 3,7 millones de euros y que supone «un paso firme en el proyecto global y transformador» que su Gobierno ha diseñado para «convertir esta joya pasiega en un nuevo destino turístico». La senda estará concluida el próximo verano y será, en palabras de la presidenta, «un aliciente más» para Vega de Pas, al que se sumará el nuevo albergue en la estación de Yera, cuya obra de 1,7 millones de euros ya está adjudicada y comenzará «en semanas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 El Gobierno atribuye los incendios a «desalmados» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  5. 5

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  6. 6

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  7. 7

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  8. 8 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  9. 9

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  10. 10

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»

Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»