El viejo Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo ha dado paso a un edificio que alberga un reconocido negocio de repostería. Nacho Cavia

La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo

El que fue albergue de los arqueólogos que investigaron las cuevas prehistóricas del municipio se reconvierte en templo de repostería

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Puente Viesga

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

A mediados de 1911, dos hombres vestidos totalmente de negro llamaron a la puerta de un hotel al norte de un pueblo que por ... aquel entonces ya despertaba el interés de la alta clase española por sus aguas medicinales: Puente Viesgo. Se habían informado bien antes de emprender su largo viaje desde París. El Hotel Vallisoletano rivalizaba con el Gran Hotel y balneario, pero tenía dos grandes ventajas. Estaba abierto durante todo el año y contaba con una pequeña capilla. Para dos religiosos como Henri Breuil y Hugo Obermaier era fundamental, porque tras levantarse, lo primero que hacían era oficiar la misa diaria. Allí les esperaba el dueño del establecimiento, Juan Martín Castro, y el que iba a ser compañero de fatigas en los trabajos arqueológicos que iban a realizar en las cuevas de aquel pueblo, Hermilio Alcalde del Río, que en 1903 había descubierto la riqueza que albergaban las cavidades del monte Castillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

