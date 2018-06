Liérganes rechaza un préstamo para cambiar la luz a sistema led R. A. La oposición no está dispuesta a endeudarse y dice 'no' al crédito del Gobierno central de 434.374 euros para modernizar las luminarias HÉCTOR RUIZ Sábado, 23 junio 2018, 07:52

Pese a los intentos del equipo de gobierno de Liérganes, no habrá cambio al sistema led en el alumbrado municipal. Así lo decidió la oposición en el último pleno extraordinario, en el que tanto populares como regionalistas decidieron no apoyar con su voto al alcalde, Santiago Rego (ULP). De esta forma, renuncian al préstamo reembolsable concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 434.374 euros que solicitó el Consistorio en 2016 y que ahora, tras quedar en reserva y darlo por perdido, había sido concedido al Ayuntamiento.

El proyecto que acaba de rechazar Liérganes, tal y como anunció el Consistorio en su momento, habría permitido el cambio a sistema led de 729 luminarias, con lo que el consumo anual de electricidad municipal habría descendido de los 425 megavatios actuales a 154, es decir, una reducción de más del 63% en la factura de la luz.

Sin embargo, y a pesar de que el préstamo se habría realizado con el cero por ciento de interés, la oposición, tal y como se comentó en el pleno, no vio oportuno endeudar al municipio. Asimismo, la concejal y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Liérganes, Ana Poo, con un estudio de la Universidad Complutense de Madrid en mano, incidió en que la luz led es «un fototóxico que mata a las células de la retina e interfiere en los ciclos biológicos de las personas, animales y plantas», algo que el alcalde se encargó en desmentir, alegando que el cambio que se proponía se realizaba bajo «indicaciones de ingenieros y el reglamento establecido en la Unión Europea».

El PP propuso al equipo de gobierno apoyar el préstamo si retiraban los bolardos del centro

La negativa de ambos partidos disgustó al equipo de gobierno, lo que llevó a una situación tensa en la reunión. Especialmente, Rego incidió en que, tras haber echado atrás su solicitud al IDAE en la convocatoria de 2017, «es la primera vez que un Ayuntamiento renuncia dos veces consecutivas a un préstamo». Sobre todo, Rego estaba disgustado con el PP por haberle hecho «perder el tiempo» y no dar una contestación antes de si estaba a favor o en contra de aceptar el préstamo. «Hemos tardado tres meses en comunicar al Estado lo que va a ocurrir», señaló el regidor.

Por su parte el portavoz popular, Ángel Bordas, insistió en que «no podemos endeudarnos porque un Ayuntamiento no es como una casa, y hay que hacer frente a muchos aspectos». Sin embargo, reconoció que había mantenido reuniones y llamadas telefónicas con el equipo de gobierno para llegar a un acuerdo. De hecho, tal y como él reveló, llegó a proponer a Rego dar su sí a cambio de que el alcalde retirara los bolardos del casco viejo. Al respecto el regidor señaló que su «partido no cambia cromos por canicas», así que no accedió al ofrecimiento de Bordas y, finalmente, Liérganes rechazará el crédito del IDAE.