Penagos alza la voz contra los eólicos

La plaza de Penagos, un lugar tranquilo, poco frecuentado, rodeado de viviendas que habitan unas pocas familias y de un colegio, se ha convertido en ... la mañana de este domingo en el epicentro de la protesta contra el polígono eólico de Briesa que se proyecta en las inmediaciones de la comarca pasiega. Alrededor de medio millar de personas se ha concentrado en la plaza del Arenal con pancartas que recogían un mensaje claro: 'Ni subestación ni línea de evacuación. Vecinos resistimos'. Y vaya si resisten. Un frente común de personas, entre las que había miembros y alumnos de la comunidad educativa del CEIP Ambrosio Díez Gómez, corearon un 'no' rotundo este domingo en Penagos.

Y lo hicieron bien armados. Primero, por la organización, con fincas habilitadas para el aparcamiento de vehículos y voluntarios guiando a los conductores. Y segundo, porque había pancartas, claro, pero también temas musicales que han sido específicamente creados para reivindicar la negativa a los eólicos. Canciones que salían a todo volumen de dos altavoces en medio de una concentración que era también un poco fiesta. Fiesta porque juntos se consiguen más cosas que uno por uno. Por eso estaba contento Miguel Ángel Carbonel, de la Plataforma SOS Gigantes, encargada de organizar este tinglado: «Al ver la participación y las ganas que tiene la gente de apoyarnos», decía.

A su lado, un compañero repetía por un micrófono que no son molinos lo que se pretende levantar en este suelo de Cantabria, «son gigantes que amenazan nuestras vidas». Defendían que «la subestación eléctrica que se pretende construir a un kilómetro del colegio, de las casas, supone una amenaza y riesgos para la salud de los vecinos, además del impacto sobre el paisaje». Y no solo sobre el paisaje de Penagos. «El polígono Brisa -explican desde SOS Gigantes- contempla la instalación de 19 aerogeneradores de más de 170 metros de altura, con una potencia total de 90 MW, ubicados en los municipios burgaleses de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija». Pero ojo, «por los terrenos de Cantabria se extendería una línea de evacuación de unos cuarenta kilómetros, con una infraestructura de más de 140 torres metálicas de hasta 55 metros de altura, que cruzarían Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero».

Los alumnos del colegio ubicado en la plaza del Arenal encabezan la protesta. L. A. Asistentes a la concentración firman alegaciones contra el proyecto. L. A. Numeroso público familiar entre los asistentes a la protesta. L. A. Las personas van llegando a la plaza del Arenal para unirse a la manifestación. L. A. Los manifestantes inician la marcha a pie hacia el lugar exacto donde se proyecta la subestación. L. A. 1 /

De El Astillero era Paz Moragon, maestra en el colegio. «He venido con mi familia porque la subestación va a estar muy cerca del colegio y va a afectar a los alumnos, además del entorno, las aves...». En opinión de Clemente Liaño, vecino del Arenal, «vamos a quedarnos atrapados entre líneas de evacuación y no podemos permitirlo». Otro vecino, José Manuel Calleja, acudió con su nieto. ¿Creen que lograrán pararlo? «En eso estamos», decía este exganadero.

Vicente Cuartas, instalador eléctrico, estaba en la protesta porque «invaden la finca de mis padres y echan a perder el esfuerzo de toda una vida sin pedirnos permiso ni informarnos», decía. «Lo que conozco del proyecto es gracias a la plataforma que nos ha informado». Eso sí, está seguro de que lo que están proyectando «es una insensatez» y lanzaba varias preguntas Vicente: «¿Cómo piensan expropiar los terrenos? ¿Van a pagarnos? ¿Es realmente necesario?». «Hoy no somos cinco mil personas, pero al menos salimos».

Salieron a pie -y en bicicleta o en caballo-, los más de 500 asistentes desde la plaza del Arenal de Penagos cargados de mensajes y lemas en dirección al lugar exacto en el que se proyecta la subestación eléctrica del polígono eólico. A poco más de un kilómetro. Marcharon en contra de un «mal común». De un molino de «destrucción, especulación y despoblación».