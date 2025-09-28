El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Participantes y alumnos del CEIP Ambrosio Díez Gómez comienzan la marcha con pancartas contra la subestación. L. Alcolea

Penagos alza la voz contra los eólicos

En torno a medio millar de personas ha participado en la concentración y posterior marcha contra la subestación del Arenal organizada por la plataforma Sos Gigantes en la plaza del municipio bajo el lema «vecinos resistimos»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:00

La plaza de Penagos, un lugar tranquilo, poco frecuentado, rodeado de viviendas que habitan unas pocas familias y de un colegio, se ha convertido en ... la mañana de este domingo en el epicentro de la protesta contra el polígono eólico de Briesa que se proyecta en las inmediaciones de la comarca pasiega. Alrededor de medio millar de personas se ha concentrado en la plaza del Arenal con pancartas que recogían un mensaje claro: 'Ni subestación ni línea de evacuación. Vecinos resistimos'. Y vaya si resisten. Un frente común de personas, entre las que había miembros y alumnos de la comunidad educativa del CEIP Ambrosio Díez Gómez, corearon un 'no' rotundo este domingo en Penagos.

