El PRC critica el cierre del parque de bomberos de Villacarriedo y el Gobierno dice que es algo «puntual»

El Gobierno de Cantabria (PP) ha explicado que el cierre «puntual» del parque de bomberos de Villacarriedo el domingo y el lunes se debe a ... una redistribución de efectivos para poder cubrir las guardias en otros puntos de la región con, al menos, cuatro por turno. Además, ha asegurado que la comarca pasiega no ha estado desatendida ya que, ante cualquier emergencia, acudirían los de Torrelavega o Los Corrales de Buelna.

Así lo indicaron desde la Consejería de Presidencia a Europa Press después de que el Comité Comarcal del PRC en los Valles Pasiegos denunciara que el parque de bomberos de Villacarriedo, dependiente del Ejecutivo cántabro, estaba cerrado en pleno puente festivo y hubiera exigido su «inmediata» reapertura.

Los regionalistas mostraron su «sorpresa y disgusto» porque el «cierre inesperado» de este parque implica «un riesgo adicional» para el territorio pasiego, donde la dispersión poblacional, la complicada orografía y las características de las comunicaciones hacen «indispensable la necesidad de recursos de respuesta rápida y proximidad».

«Sin la asistencia del parque de Villacarriedo, se están comprometiendo los tiempos de intervención en caso de incendio, accidente de tráfico, rescates en montaña o cualquier otro tipo de emergencia», advirtieron.

Por su parte, desde el Gobierno explicaron que en toda la región hay 25 bomberos de baja y para paliar esa situación se están adelantando las contrataciones previstas para 2026 (la semana pasada se produjeron catorce y esta semana se producirán otras seis).

Según la versión trasladada por el Ejecutivo, en el parque de Villacarriedo había estos día solo «dos o tres» efectivos disponibles, por lo que se decidió cerrarlo de forma «puntual» y centralizar la cobertura de la comarca pasiega a través de los parques de Los Corrales y Torrelavega. Mientras, esos «dos o tres» bomberos disponibles de Villacarriedo se han enviado a completar las guardias de los parques de Tama (Cillorigo de Liébana), que no tiene ningún otro próximo, y de Laredo, que cubre toda la zona oriental.

El objetivo, insiste el Gobierno, es que en las guardias haya, al menos, cuatro efectivos por turno y se insiste en que el objetivo es garantizar la seguridad por zonas y la cobertura de las emergencias en toda Cantabria.