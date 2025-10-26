El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Hace unos días el Boletín Oficial de Cantabria publicaba la obra de rehabilitación del número 31 de la carretera de Puente Viesgo. Cavia

Puente Viesgo recupera el espíritu de Padilla, alcalde, juez y caricaturista

Un libro escrito por Pedro de la Vega resucita al polifacético artista viesgueño, que murió en el olvido, cuya casa natal se convertirá en un hotel

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Puente Viesgo

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

No cabe duda de que el espíritu de cada cual es libre y se puede manifestar como bien crea oportuno. Eso es lo que han ... debido pensar muchos vecinos de Puente Viesgo cuando hace unos días han sabido que la casa natal del polifacético artista Ángel López Padilla se rehabilitará para transformarse en un hotel. Y es que el que llegó a ser alcalde de Puente Viesgo no parece cejar en su empeño de no caer en el olvido y de que la historia, por fin, le haga la justicia merecida.

