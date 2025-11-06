Los socialistas de Cayón achacan «falta de trabajo» al alcalde por no regular la tasa de residuos La nueva tasa es un mandato de Europa de abril y el PSOE avisa de que el municipio se arriesga a una multa si no la aprueba

La portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Santa María de Cayón denunció ayer que «la inacción y la falta de trabajo» del alcalde Francisco Viar (PP) para implantar la tasa municipal de residuos derivada de la normativa europea expone al Consistorio a ser multado.

Ana José García recordó que la normativa europea se publicó en abril y obliga a recalcular la tasa de recogida de basura según lo que se contamina o se recicla y que en Santa María de Cayón «no hemos sabido hasta ayer (por el martes) que, ante el problema que han generado, el equipo de gobierno ha convocado una comisión informativa en la que presentarán una moción, al efecto para el próximo pleno, algo que tendría que haberse hecho en mayo».

«La desidia de este alcalde y del equipo de gobierno podría recaer en los vecinos ya que, al no haberse desarrollado esta ordenanza en el plazo establecido legalmente, el Ayuntamiento se expone a pagar una sanción o, incluso, a que no pueda optar a ser destinatario de fondos europeos«.

Los socialistas reclaman que la ordenanza que se tiene que redactar establezca «un plan de ayudas y bonificaciones para familias con bajos ingresos, financiado con el remanente o gastos corrientes», como se ha hecho en otros municipios, y que se dé la posibilidad del pago fraccionado «para aliviar un poco de la carga a los vecinos».

La portavoz municipal del PSOE ha solicitado también «una campaña de concienciación ambiental y reciclaje y que se publiquen en el portal de transparencia los datos reales del coste de recogida, transporte y tratamiento de residuos».